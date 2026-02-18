„Super Dan” la Chelsea, înjurat acasă. Confesiunile fostului internațional Dan Petrescu

Dan Petrescu a explicat la un podcast faptul că românii nu știu să își aprecieze valorile sportive. Acesta a exemplificat că în Londra era tratat foarte bine, în timp ce în România este mai degrabă înjurat.

Fotbalistul a explicat că ceea ce a spus Hagi acum aproape 30 de ani este în continuare de actualitate, ”Merităm să ne faceți statuie cu ce-am făcut noi în 10 ani. În condițiile din România cu ce am reușit noi să facem, merităm să ne faceți statuie”, a spus Hagi. ”A avut dreptate. Nu știe lumea să aprecieze.

M-am dus cu actuala soție în Londra, m-a prins ca fotbalist la Chelsea și era un turneu unde trebuia să joc. Și am ieșit prin Londra, ea a văzut că mă știe toată lumea lumea și mă salută, tercuseră 10 ani. Dar cea mai tare a fost când a venit un om al străzii s-a ridicat, și-a dat pătura jos și a zis: ”super Dan, i love you” (n.r.- te iubesc). Evident că mi s-a făcut pielea de găină. Nu se poate”, a explicat Dan Petrescu.

De asemenea a explicat că și cel mai bun restaurant din Londra l-a tratat ca pe un VIP. ”Apoi am mers la Scalini cel mai bun restaurant din Londra, n-am plătit nimic, am mâncat ce am vrut. Apoi am mers să îmi iau o valiză, nu am plătit nimic, Pentru că eu sunt ”super Dan”.Dar în România, oriunde mergi, chiar și de 10 ani la același restaurant, nu ți-ar da o masă gratis.

Și la Cluj e la fel. O dată să zic: asta e din partea casei. O geantă să primesc, nu există. Dar dacă pierd un meci mă înjură toți. Nici nu te mai bagă în seamă. Noi nu știm să ne apreciem valorile. Nu îl apreciem pe Ilie Năstase. Nu o apreciem pe Nadia, pe Hagi. Noi îi certăm, facem glume cu ei. Abia după ce murim ne bagă în seamă”, a mai spus fostul internațional.

De altfel, acesta a explicat că dacă nu era Hagi, cel mai probabil niciunul dintre foștii membri ai generației de aur nu își atingea potențialul. ”Noi toți l-am simțit pe Hagi ca liderul generației. Noi mergeam la antrenament și după antrenament stretching. Eu și Popescu ne chinuiam pe acolo. Și Hagi dădea la țintă. Lui nu îi trebuia nici încălzire nici nimic. A fost geniu, Hagi e 100% ca și talent”.