Suedia își va constitui primele provizii de cereale pentru un posibil război

Suedia a anunțat că își va constitui primele rezerve strategice de cereale, menite să asigure securitatea alimentară a populației în caz de război sau criză. Decizia vine în contextul tensiunilor tot mai mari cu Rusia, urmând ca primele stocuri să fie amplasate în nordul țării, potrivit AFP.

Guvernul de la Stockholm a inclus în bugetul pentru anul 2026 o investiție de 575 de milioane de coroane suedeze (aproximativ 52 de milioane de euro) pentru constituirea acestor rezerve. Măsura prevede achiziția de cereale de la companii private și menținerea unui sistem de stocuri rotative, pentru a asigura prospețimea și disponibilitatea permanentă a produselor.

Agenția suedeză a Agriculturii a anunțat că licitația pentru selectarea întreprinderilor partenere a fost lansată pe 15 octombrie, în comitatele Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland și Jämtland, regiuni aflate în nordul Suediei, considerate esențiale din punct de vedere militar.

Ministrul Apărării Civile, Carl-Oskar Bohlin, a explicat că inițiativa face parte dintr-o strategie mai amplă de întărire a apărării naționale.„Nordul Suediei este de o importanță strategică militară și constituie o prioritate în apărarea totală”, a declarat oficialul. Acesta a adăugat că scopul principal este garantarea accesului la hrană în orice situație de urgență.

Regiunile nordice depind în prezent de transporturile din sudul țării, iar o eventuală întrerupere a acestora, din cauze militare sau logistice, ar putea afecta grav aprovizionarea. Stocurile planificate ar urma să reducă această vulnerabilitate și să sporească reziliența teritorială.

Reactivat în 2015, după anexarea Crimeei, conceptul de „apărare totală” implică mobilizarea întregii societății, stat, companii și cetățeni, pentru a rezista unei agresiuni armate și a menține funcțiile vitale ale țării. După invazia Ucrainei în 2022, Suedia a intensificat aceste eforturi, extinzându-le și în domeniul securității alimentare.

Agenția suedeză a Agriculturii estimează că pâinea și produsele pe bază de cereale pot acoperi necesarul energetic al populației pentru aproximativ trei luni, fără riscuri nutriționale semnificative.