Studenții au ieșit în stradă în mai multe orașe din țară. Proteste față de reducerea burselor și limitarea facilităților de transport

Studenți din mai multe centre universitare din România au protestat sâmbătă seară față de măsurile adoptate de Guvern care reduc cuantumul burselor și limitează o serie de drepturi, inclusiv facilitățile de transport. Manifestațiile au fost organizate sub titulatura „Manifest pentru educație”, iar participanții au avertizat că noile prevederi ar putea duce la creșterea abandonului universitar.

Protestele au fost organizate de organizațiile studențești membre ale Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și au început la ora 19:00 în Piața Victoriei din București, dar și în alte centre universitare importante din țară, precum Timișoara, Cluj-Napoca și Alba Iulia.

Prin aceste proteste, studenții au dorit să atragă atenția asupra reducerii sprijinului financiar acordat tinerilor aflați la studii, dar și asupra nivelului scăzut de finanțare a educației.

Potrivit organizatorilor, proiectul Legii bugetului de stat pentru 2026 prevede alocarea a aproximativ 3,03% din PIB pentru educație, procent considerat insuficient de către reprezentanții studenților.

Aceștia susțin că diminuarea burselor și limitarea facilităților de transport pot afecta direct accesul la studii, în special pentru tinerii proveniți din familii cu venituri reduse.

Participanții la proteste au venit cu pancarte cu mesaje critice la adresa deciziilor autorităților.

Printre sloganurile afișate s-au numărat: „Buget mic pentru educație, discursuri mari”, „Economia, salvată din bursele studenților”, „Bursa nu e un bonus, e un necesar”, „Scrieți legi pentru educație, sau împotriva ei?”, „Suntem viitorul, dar fără bursă suntem doar un vis amărât”, „Studenții nu trăiesc cu aplauze” și „Voi aveți buget, noi, griji”.

La protestul organizat în Alba Iulia, unde au participat câteva zeci de studenți, o tânără a atras atenția cu o pancartă pe care era scris mesajul: „Știți bancul cu statuia? Statu’ ia tot”.

În Timișoara, un alt grup de studenți a afișat mesajul: „Performanță fără finanțare? Glumă bună!”.

Participanții la proteste spun că modificările legislative adoptate în ultimul an le afectează direct condițiile de studiu.

„Manifestăm împotriva prevederilor legii 141 din anul anterior, prin care ne-au fost luate destul de multe drepturi, de la burse până la gratuități pentru transport. Credem că trebuie să avem un cuvânt de spus. Dacă se va continua în acest mod, abandonul școlar va crește, iar tinerii vor fi tot mai puțin interesați să urmeze studii universitare, pentru că fără susținere nu vor vedea rostul să facă studii”, a declarat un student de la o universitate din Alba Iulia.

Protestatarii solicită revenirea la prevederile legale aplicate în 2025, când bursele erau acordate pe tot parcursul anului universitar.

De asemenea, studenții cer reintroducerea facilității de a călători cu trenul pe toate rutele, nu doar între localitatea de domiciliu și orașul în care studiază, așa cum prevăd noile reglementări.