Sprijin american ferm. Polonia și Estonia primesc asigurări că vor fi protejate de Rusia

Președintele american Donald Trump a declarat duminică că va apăra Polonia și statele baltice în cazul unei escaladări din partea Rusiei, după ce avioane rusești au intrat în spațiul aerian estonian.

Incidentul a stârnit îngrijorare la nivel internațional și a dus la solicitarea unei ședințe de urgență a Consiliului de Securitate al ONU.

„Da, aș face-o. Aș face-o”, a spus Trump când a fost întrebat dacă ar interveni pentru a proteja membrii UE.

Rusia încalcă spațiul aerian estonian

Vineri, trei avioane de tip MiG-31 ale Rusiei au pătruns în spațiul aerian al Estoniei deasupra Golfului Finlandei, provocând reacții dure din partea Uniunii Europene și NATO.

Incidentul a fost catalogat drept o „provocare periculoasă” de oficialii europeni, în timp ce Rusia a negat orice încălcare.

Ca răspuns, Italia a trimis avioane F-35, atașate misiunii NATO de apărare aeriană în statele baltice, pentru a intercepta aparatele rusești și a le avertiza să părăsească zona.

De asemenea, aeronave din Suedia și Finlanda au participat la operațiune.

Reacții internaționale și măsuri de urgență

Estonia a cerut luni o ședință de urgență a Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta incidentul și posibilele escaladări. Liderii europeni și oficialii NATO monitorizează atent situația, subliniind necesitatea de a menține securitatea și stabilitatea regiunii.

Într-o declarație pentru presă, Trump a confirmat că a fost informat despre eveniment și a adăugat: „Nu ne place acest lucru”, exprimându-și sprijinul pentru aliații europeni.

Experții în securitate consideră că astfel de incidente pot tensiona suplimentar relațiile dintre NATO și Rusia, iar statelor baltice li se recomandă să-și mențină vigilența și pregătirea militară.

Trump reafirmă sprijinul pentru Polonia și statele baltice

Declarația președintelui american vine la doar două săptămâni după ce aproximativ 17 drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, incident pe care Trump a încercat să-l minimalizeze.

„Ar fi putut fi o greșeală”, a spus atunci președintele, pe 11 septembrie.

Totuși, evenimentele recente din Estonia sugerează o intensificare a activității militare rusești în regiune, ceea ce face declarația de duminică mai relevantă.

Oficialii NATO și europeni salută poziția fermă a Statelor Unite, considerând că sprijinul american este esențial pentru descurajarea unor posibile agresiuni viitoare.

