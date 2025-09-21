Sprijin american ferm. Polonia și Estonia primesc asigurări că vor fi protejate de Rusia

Președintele american Donald Trump a declarat duminică că va apăra Polonia și statele baltice în cazul unei escaladări din partea Rusiei, după ce avioane rusești au intrat în spațiul aerian estonian.

Incidentul a stârnit îngrijorare la nivel internațional și a dus la solicitarea unei ședințe de urgență a Consiliului de Securitate al ONU.

„Da, aș face-o. Aș face-o”, a spus Trump când a fost întrebat dacă ar interveni pentru a proteja membrii UE.

Vineri, trei avioane de tip MiG-31 ale Rusiei au pătruns în spațiul aerian al Estoniei deasupra Golfului Finlandei, provocând reacții dure din partea Uniunii Europene și NATO.

Incidentul a fost catalogat drept o „provocare periculoasă” de oficialii europeni, în timp ce Rusia a negat orice încălcare.

Ca răspuns, Italia a trimis avioane F-35, atașate misiunii NATO de apărare aeriană în statele baltice, pentru a intercepta aparatele rusești și a le avertiza să părăsească zona.

De asemenea, aeronave din Suedia și Finlanda au participat la operațiune.

Estonia a cerut luni o ședință de urgență a Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta incidentul și posibilele escaladări. Liderii europeni și oficialii NATO monitorizează atent situația, subliniind necesitatea de a menține securitatea și stabilitatea regiunii.

Într-o declarație pentru presă, Trump a confirmat că a fost informat despre eveniment și a adăugat: „Nu ne place acest lucru”, exprimându-și sprijinul pentru aliații europeni.

Experții în securitate consideră că astfel de incidente pot tensiona suplimentar relațiile dintre NATO și Rusia, iar statelor baltice li se recomandă să-și mențină vigilența și pregătirea militară.

Declarația președintelui american vine la doar două săptămâni după ce aproximativ 17 drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, incident pe care Trump a încercat să-l minimalizeze.

„Ar fi putut fi o greșeală”, a spus atunci președintele, pe 11 septembrie.

Totuși, evenimentele recente din Estonia sugerează o intensificare a activității militare rusești în regiune, ceea ce face declarația de duminică mai relevantă.

Oficialii NATO și europeni salută poziția fermă a Statelor Unite, considerând că sprijinul american este esențial pentru descurajarea unor posibile agresiuni viitoare.