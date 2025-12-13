Spitalul „Sf. Maria” Iași reia dezinfecția rețelei de apă. Crește concentrația de clor în oraș

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași a anunțat că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, va relua procedura de dezinfecție a rețelei de apă din unitate, urmată de recoltarea de probe pentru verificarea eficienței intervenției. În paralel, conducerea spitalului, împreună cu ApaVital, a decis creșterea concentrației de clor din rețeaua urbană.

„Pentru a asigura continuitatea îngrijirii medicale și condiții de siguranță pentru pacienți și personal, spitalul a pus la dispoziție apă îmbuteliată și a asigurat surse externe pentru activitățile de curățenie. Sprijinul a venit din partea Crucii Roșii, ISU și ANRS. Toți pacienții internați și aparținătorii acestora au fost informați despre situație prin afișare la nivelul unității”, se arată într-un comunicat al unității sanitare.

Reprezentanții spitalului au precizat că, în 2025, în conformitate cu planul anual de autocontrol privind calitatea apei, s-au recoltat săptămânal probe de apă potabilă din rețeaua internă și din punctul de preluare. Analizele au fost realizate în laboratorul DSP Iași, iar rezultatele au fost negative din punct de vedere microbiologic. Cu toate acestea, au fost înregistrate valori intermitente scăzute ale clorului rezidual.

În luna octombrie 2025, DSP a recoltat 33 de probe de apă, însă rezultatele acestora nu au fost comunicate spitalului.

În completarea acestor măsuri, procedura de dezinfecție a rețelei de apă din spital va fi reluată în noaptea de 13-14 decembrie 2025, urmată de recoltarea de probe: Această intervenție are scopul de a verifica eficiența dezinfecției și de a asigura siguranța apei pentru pacienți, personal și vizitatori. În paralel, ApaVital va crește concentrația de clor în rețeaua urbană, pentru a menține standardele de calitate a apei potabile”.