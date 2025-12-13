Internările au fost suspendate la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași după analize neconforme ale apei

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat sistarea internărilor la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași, după ce analizele apei au ieșit neconforme. Vor fi preluate doar urgențele.

Internările au fost sistate, vineri seară, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași, după ce analizele de apă prelevate din unitatea sanitară au indicat neconformități. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care s-a deplasat la Iași în cursul zilei pentru a evalua situația la fața locului.

Potrivit ministrului, măsura este una temporară și vizează protejarea pacienților, în special a copiilor internați, fără a se pune problema închiderii spitalului sau a transferului în masă al pacienților către alte unități medicale.

În urma rezultatelor analizelor, autoritățile au convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care a decis suspendarea internărilor în spital, cu excepția urgențelor majore.

„S-a constituit Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi am decis sistarea internărilor, doar urgenţele majore vor fi preluate în această unitate. În Bucureşti sunt două unităţi, Spitalul Marie Curie şi Spitalul Grigore Alexandrescu, unde vor fi redirecţionaţi pacienţii cu urgenţe majore”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

El a subliniat că nu se pune problema transferului pacienților deja internați către alte spitale, situația fiind monitorizată permanent de autorități.

Deși internările clasice au fost suspendate, activitatea medicală nu este complet blocată. Potrivit ministrului, spitalul va continua să funcționeze în regim de ambulatoriu și spitalizare de zi.

„În spitalul de la Iaşi va funcţiona ambulatoriul de specialitate, dar şi zona de spitalizări de zi”, a precizat Alexandru Rogobete.

Pentru asigurarea condițiilor de siguranță, autoritățile au decis suplimentarea resurselor de apă potabilă din rezerva de stat.

Ministerul Sănătății a anunțat că va fi utilizată rezerva de stat pentru a asigura necesarul de apă potabilă în spital.

„Din rezerva de stat vor fi scoase 14.500 de litri de apă potabilă îmbuteliată care va fi distribuită pentru pacienţi, aparţinători şi pentru personalul medical”, a declarat ministrul.

Apa îmbuteliată va fi utilizată inclusiv pentru manevrele medicale, în special în secțiile cu pacienți vulnerabili.

În cadrul vizitei la spital, ministrul Sănătății a participat la o ședință de urgență, alături de conducerea unității medicale și de autoritățile locale. La întâlnire au fost prezenți și președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, precum și prefectul județului, Costel Dolachi.

Alexandru Rogobete a explicat că una dintre principalele preocupări a fost situația pacienților internați în secția de Terapie Intensivă.

„S-a convocat o şedinţă de urgenţă la Spitalul de Copii, la care am participat, pentru că în Secţia de Terapie Intensivă sunt zece pacienţi internaţi şi puneam eventual problema pentru un transfer al unui număr mare de pacienţi la alte spitale. Nu este cazul”, a afirmat ministrul.

El a precizat că pacienții de la Terapie Intensivă rămân internați la Iași, iar toate procedurile medicale vor fi realizate cu apă sterilă îmbuteliată.

Pentru clarificarea situației și reluarea în siguranță a activității normale, Direcția de Sănătate Publică Iași a demarat o nouă serie de verificări.

„DSP Iaşi a prelevat un nou set de probe de apă pentru a avea un nou punct de plecare privind încărcătura microbiologică”, a anunțat ministrul Sănătății.

Totodată, furnizorul de apă potabilă a efectuat verificări suplimentare privind concentrația de clor în mai multe puncte ale unității medicale.

„Vineri seară furnizorul de apă potabilă a prelevat probe şi a testat din nou concentraţia de clor în mai multe puncte din unitatea sanitară. Sâmbătă furnizorul de apă va efectua o nouă dezinfecţie a instalaţiei de apă de la nivelul spitalului”, a explicat Alexandru Rogobete.

Procesul de monitorizare va continua și în zilele următoare, pentru a confirma că problemele au fost remediate.

„Luni DSP va recolta noi probe pentru a ne asigura că încărcătura microbiană a scăzut şi concentraţia de clor este la un nivel optim”, a mai declarat ministrul Sănătății.

Reluarea internărilor va fi decisă doar după obținerea unor rezultate conforme, care să garanteze siguranța pacienților și a personalului medical.