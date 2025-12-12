Apa contaminată lovește din nou la Spitalul Sf. Maria din Iași. Celulă de criză la Ministerul Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri seară că se deplasează la Iași, după ce probele de apă prelevate din Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” au fost neconforme. „Pentru coordonarea directă a intervenţiei la nivel local, mă deplasez în acest moment la Iaşi, unde gestionez situaţia împreună cu DSU, ISU şi Prefectul, în cadrul mecanismelor instituţionale de intervenţie”, a scris ministrul, într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului, analizele au evidențiat mai multe neconformități, atât la examenul chimic, cât și la cel microbiologic:

Examen chimic - 7 din cele 8 probe analizate au fost necorespunzătoare la parametrul clor rezidual liber, valorile fiind sub limita minimă admisă.

Examen microbiologic - 6 din cele 8 probe au fost necorespunzătoare prin depășirea valorilor de referință pentru numărul total de bacterii mezofile; în 6 din cele 8 probe a fost identificată bacteria Pseudomonas aeruginosa, în concentrații peste pragul de referință admis.

Potrivit acestuia, la nivelul Ministerului Sănătății a fost constituită o celulă de criză, din care fac parte următoarele unități medicale:

spitalele de urgență pentru copii din București „Grigore Alexandrescu” și „Marie Curie”;

Spitalul Județean de Urgență Suceava;

alte unități sanitare, în eventualitatea în care va fi necesar transferul unor pacienți de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași.

„Aceste unităţi se află în stand-by şi sunt coordonate direct de Ministerul Sănătăţii. Prioritatea este gestionarea situaţiei la nivel local, însă, dacă evoluţia nu poate fi controlată în condiţii de siguranţă maximă, sistemul este pregătit pentru intervenţie rapidă”, a afirmat Rogobete.

Rogobete a anunțat că a cerut DSP Iași să testeze microbiologic pacienții și personalul medical, pentru a preveni orice risc epidemiologic sau microbiologic la nivelul spitalului și pentru a permite intervenții rapide, în funcție de rezultate.

„Situaţia este monitorizată permanent, iar toate deciziile sunt luate exclusiv pe baza evaluărilor tehnice şi a recomandărilor specialiştilor în sănătate publică”, a mai transmis ministrul.

Spitalul „Sfânta Maria” din Iași s-a mai aflat în trecut în centrul unei situații de urgență, după ce mai mulți copii au fost infectați cu o bacterie în Secția ATI.

Ministerul Sănătății a anunțat atunci că nouă pacienți cu vârsta sub un an au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens. În spital au murit șase copii, iar un al șaptelea bebeluș, infectat cu aceeași bacterie și care avea și alte afecțiuni grave, a murit la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București.