Stare de urgență în Lituania. Ce trebuie să știe cetățenii moldoveni înainte de a călători

Republica Moldova. Cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească sau să tranziteze Lituania sunt avertizați că se pot confrunta cu verificări suplimentare, ca urmare a instituirii stării de urgență de către Guvernul de la Vilnius.

Decizia a fost luată în ședința Cabinetului de miniștri din 9 decembrie, în contextul baloanelor meteorologice de contrabandă lansate constant din Belarus.

„La ședința de azi, 9 decembrie 2025, Cabinetul de miniștri al Lituaniei a decis instituirea Stării de urgență pe tot teritoriul țării. Motivul introducerii stării de urgență este cauzat de lansarea necontenită a baloanelor meteorologice de contrabandă de pe teritoriul Belarusiei care prezintă pericol pentru securitatea și siguranța zborurilor opeate de către transportatorii civili avia, în special de pe aeroportul din Vilnius”, se menționează în comunicat.

Ambasada Republicii Moldova în Lituania a emis un mesaj oficial prin care atenționează cetățenii moldoveni să fie pregătiți pentru controale suplimentare. Verificările pot fi efectuate atât de poliție, cât și de forțele militare și vizează atât persoanele, cât și mijloacele de transport. „Rugăm conformarea cerințelor și indicațiilor autorităților locale”, se arată în comunicatul misiunii diplomatice.

Autoritățile moldovene recomandă turiștilor să aibă la îndemână toate documentele de identitate și actele de călătorie.

„În acest context, rugăm pe toți cei care planifică o călătorie în Lituania sau doar traversarea teritoriului acesteia să fie pregăți pentru un control suplimentar care poate veni atât din partea poliției, cât și millitarilor care au fost abilitați cu dreptul de oprire și verificare a documentelor și mijloacelor de transport auto. Rugăm conformarea cerințelor și indicațiilor în caz de necesitate”, se mai menționează în document.

Potrivit autorităților lituaniene, în luna octombrie aeroportul din Vilnius a fost închis peste 60 de ore din cauza acestor baloane meteorologice, ceea ce a afectat peste 350 de zboruri și a perturbat planurile a mai mult de 51.000 de pasageri. Măsurile de securitate rămân active pe termen nedeterminat, iar călătorii trebuie să se aștepte la controale stricte și întârzieri.

Cetățenii Republicii Moldova care tranzitează sau vizitează Lituania sunt sfătuiți să se informeze constant despre evoluția situației și să urmărească anunțurile oficiale ale ambasadei și autorităților lituaniene pentru a evita probleme în timpul călătoriilor.