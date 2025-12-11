Caz de lepră, confirmat în România. Rogobete: Alte trei cazuri sunt în curs de evaluare clinică

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă joi seară că a fost confirmat un caz de lepră, iar alte trei situaţii sunt evaluate ca posibile suspiciuni. Cele patru persoane sunt femei angajate la un SPA din Cluj-Napoca, toate de origine asiatică. „Ministerul Sănătăţii informează că astăzi a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), iar alte trei cazuri sunt în curs de evaluare clinică şi microbiologică, în baza leziunilor cutanate şi a criteriilor epidemiologice”, a scris Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, cele patru paciente sunt femei din Asia, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca. Ministrul afirmă că cele două paciente care s-au prezentat iniţial la SCJU Cluj, pe 26.11.2025, au 21 şi 25 de ani şi provin din Indonezia.

Acestea au fost investigate astfel:

Biopsie de ţesut cutanat - primul caz a prezentat microscopie pozitivă pentru BAAR (3 BAAR/100 de câmpuri)

Test genetic GeneXpert MTB/Rif ULTRA - complexul Mycobacterium tuberculosis nu a fost detectat, ceea ce exclude tuberculoza;

Probe histopatologice şi frotiuri Ziehl-Neelsen - sunt în analiză şi indică posibilitatea unei infecţii cu Mycobacterium leprae.

El menţionează că Inspecţia Sanitară de Stat din Ministerul Sănătăţii şi DSP Cluj au luat mai multe măsuri pentru a limita orice risc:

dezinfecţie cu ozon în toate spaţiile folosite;

verificarea vestiarelor şi a spaţiilor de depozitare individuală;

intensificarea igienizării cu biocide avizate;

programarea angajaţilor la control medical în Medicina Muncii;

extinderea anchetei epidemiologice.

„Ministerul Sănătăţii prin DSP a dispus suspendarea activităţii salonului până la finalizarea anchetei epidemiologice. A fost început tratamentul specific OMS pentru lepră. După iniţierea tratamentului, riscul de transmitere scade până la dispariţie, conform protocoalelor internaţionale”, a mai anunțat Rogobete.

El transmite şi câteva „clarificări medicale importante, pentru calmarea populaţiei”. Ministrul subliniază că lepra are o evoluţie lentă şi o contagiozitate redusă, iar transmiterea necesită o expunere prelungită. Boala nu se transmite prin:

strângerea mâinii;

îmbrăţişare;

călătorii în mijloace de transport în comun;

proximitate scurtă;

folosirea spaţiilor comune.

„Având în vedere dezvoltarea lentă a bacteriei Mycobacterium leprae, sursa infecției este dificil de identificat. După începerea tratamentului, riscul de răspândire dispare”, a mai spus ministrul.

El a adăugat: „Riscul pentru populaţia generală rămâne scăzut, iar situaţia este gestionată cu maximă responsabilitate. Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii va monitoriza zilnic această situaţie, în coordonare cu echipele locale şi naţionale de sănătate publică”.