Clinicile Affidea continuă extinderea la nivel național. Rețeaua a achiziționat patru centre medicale în 2025

Pe o piață a medicinei private tot mai dinamică, Affidea România își consolidează poziția prin investiții constante în extindere, modernizare și echipa medicală. Rețeaua a ajuns în prezent la 75 de clinici multidisciplinare în 32 de orașe și deține cea mai mare flotă de echipamente imagistice din piața medicală românească.

În ultimii ani, rețeaua de clinici Affidea România a trecut printr-un proces accelerat de dezvoltare strategică, care i-a consolidat poziția printre principalii furnizori de servicii medicale din țară.

„Astăzi, rețeaua Clinicilor Affidea România numără 75 de clinici multidisciplinare în 32 de orașe, ceea ce reflectă ritmul accelerat al dezvoltării din ultimii patru ani și angajamentul nostru constant de a oferi acces facil la servicii medicale la înalte standarde de performanță, oriunde în țară”, explică Răzvan Predica, Cluster CEO Affidea România, Ungaria și Grecia.

Cele mai importante investiții din acest an au vizat extinderea rețelei prin achiziția a patru centre medicale cu tradiție locală – MedIF din Otopeni, Primorion din București, Multimed din Miercurea Ciuc și Kaliophion Medical din Brăila –, precum și investiții constante în modernizarea și extinderea flotei de echipamente de investigații imagistice de ultimă generație. Affidea deține în prezent cea mai mare flotă de echipamente de imagistică din piața medicală românească, ceea ce îi permite să ofere pacienților investigații precise, rapide și sigure.

„Aceste achiziții și investiții nu reprezintă doar o creștere numerică, ci mai ales o consolidare a prezenței noastre la nivel național, prin integrarea unor echipe de specialiști valoroși și a unor comunități medicale care împărtășesc aceleași standarde de calitate și grijă față de pacient”, precizează Răzvan Predica. Acesta consideră că, în prezent, performanța medicală nu se bazează pe o singură componentă, ci pe echilibrul dintre oameni și tehnologie. În clinicile Affidea, expertiza medicilor de elită și inovația tehnologică a echipamentelor medicale de ultimă generație reprezintă cei doi piloni fundamentali ai calității actului medical.

„Nici cea mai avansată tehnologie nu poate înlocui experiența și expertiza unui medic, la fel cum nici cea mai pregătită echipă nu poate atinge excelența fără tool-urile potrivite. De aceea, la Affidea investim constant în ambele direcții: atragem și susținem profesioniști de top, iar în același timp modernizăm continuu infrastructura medicală, pentru a le oferi specialiștilor condițiile necesare unui diagnostic precis și unui act medical sigur”, subliniază Cluster CEO-ul Affidea România, Ungaria și Grecia.

Faptul că Affidea România face parte din Grupul Affidea, unul dintre cei mai importanți furnizori europeni de servicii medicale integrate, care deține 420 de centre în 15 țări, îi oferă un cadru solid de lucru, bazat pe standarde internaționale de calitate, protocoale clare și schimb constant de expertiză între echipele din diferite piețe.

Cu toate acestea, activitatea în domeniul medical aduce zilnic provocări, pe care rețeaua de clinici locale le gestionează eficient, bazându-se pe profesionalismul și coeziunea echipei, care înțelege că fiecare decizie luată înseamnă o responsabilitate directă față de pacient.

„Conducerea unei clinici medicale presupune o combinație atentă între rigoare, empatie și eficiență. Într-un sistem medical modern, cum este cel al rețelei Affidea, managerul de clinică are un rol esențial în asigurarea calității actului medical și a experienței pacientului”, afirmă Răzvan Predica. Din perspectiva sa, un manager de clinică trebuie să poată performa în echipă și gestiona eficient relațiile profesionale, să aibă o gândire analitică, orientare către rezultate și să manifeste grijă și empatie față de pacient. „Un bun manager de clinică este acela care reușește să transforme standardele Affidea în practici zilnice, asigurând continuitatea calității și a încrederii pe care pacienții o au în rețeaua noastră”, conchide interlocutorul nostru.