Primul acord politic semnat de Generația Z după protestele sângeroase care s-au soldat cu zeci de morți

Guvernul nepalez a semnat miercuri un acord considerat istoric cu reprezentanți ai Generației Z, la trei luni după revolta din luna septembrie care a dus la prăbușirea fostului executiv. Evenimentul a avut loc în contextul unei crize politice majore, declanșată de proteste în masă ale tinerilor, soldate cu zeci de victime și distrugeri la nivel național.

Acordul a fost semnat de prim-ministrul interimar Sushila Karki și de Bhoj Bikram Thapa, reprezentant al familiilor persoanelor ucise sau rănite în timpul manifestațiilor. Momentul semnării a fost marcat de aplauze din partea asistenței.

La finalul ceremoniei, prim-ministrul Sushila Karki a declarat că documentul reprezintă un moment esențial pentru viitorul țării.

„Este o etapă crucială. Suntem toţi de aceeaşi parte. Ceea ce dorim toţi este ca tinerii să acceadă în funcţii de conducere şi ca ţara să fie guvernată potrivit aspiraţiilor şi ideilor lor”, a afirmat șefa guvernului.

Sushila Karki, în vârstă de 73 de ani, fost judecător-șef al Nepalului, a fost numită prim-ministru interimar la câteva zile după căderea guvernului, urmând să conducă executivul până la alegerile programate pe 5 martie 2026.

Documentul semnat miercuri stabilește o serie de angajamente asumate de guvern. Acordul conține măsuri de luptă împotriva corupției, întărirea guvernării și reforme electorale și constituționale.

De asemenea, guvernul se angajează să răspundă cererilor familiilor persoanelor ucise și rănite în timpul manifestațiilor. Un alt punct esențial al acordului îl reprezintă extinderea mandatului comisiei de anchetă asupra violențelor din septembrie.

Această comisie urmează să investigheze atât modul de intervenție al forțelor de ordine, cât și circumstanțele în care s-au produs victimele din rândul protestatarilor.

Yujan Rajbhandari, în vârstă de 23 de ani, unul dintre participanții la ceremonia de semnare, a declarat pentru AFP că momentul are o semnificație profundă pentru întreaga generație implicată în proteste.

„Este un moment foarte emoţionant şi o victorie istorică pentru toată generaţia Z”, a spus tânărul.

El a adăugat că acordul oferă legitimitate mișcării de protest și deschide perspectiva obținerii dreptății pentru familiile victimelor.

„Acest acord legitimează mişcarea generaţiei Z şi sperăm că va face justiţie familiilor martirilor”, a transmis Yujan Rajbhandari.

Protestele din Nepal au început în luna septembrie și au fost inițial conduse de tineri grupați sub denumirea de „Generația Z”. În prima zi a manifestațiilor, cel puțin 19 persoane au fost ucise în timpul intervenției forțelor de ordine.

A doua zi, tulburările s-au extins rapid în întreaga țară. Parlamentul și mai multe clădiri guvernamentale au fost incendiate. Violențele au cuprins mai multe orașe importante, iar situația a scăpat de sub control pentru autorități.

Potrivit bilanțului oficial, cel puțin 76 de oameni și-au pierdut viața în cele două zile de revolte. Numărul răniților a fost de ordinul sutelor, iar pagubele materiale au fost semnificative.

În urma acestor evenimente, guvernul de atunci a fost obligat să demisioneze.

La câteva zile după căderea executivului, Sushila Karki a fost desemnată prim-ministru interimar. Mandatul său este limitat până la organizarea alegerilor generale, stabilite pentru data de 5 martie 2026.

Misiunea guvernului interimar este de a asigura stabilitatea administrativă, funcționarea instituțiilor statului și organizarea scrutinului electoral în condiții de siguranță.

Acordul semnat cu Generația Z este primul document politic major încheiat de actualul executiv.

AFP explică faptul că expresia „Generația Z” desemnează tinerii născuți între sfârșitul anilor 1990 și finalul anilor 2000. În ultimele luni, această generație a devenit un actor politic important în mai multe zone ale lumii.

Mişcări ale tinerilor frustraţi de inegalităţi sociale, lipsa perspectivelor și corupția au zguduit în ultimele luni guverne pe trei continente: Africa, Asia și America Latină. Nepalul este unul dintre cele mai recente exemple.

Protestele conduse de tineri au avut ca teme centrale combaterea corupției, lipsa locurilor de muncă, inegalitățile economice și percepția unui sistem politic blocat.

Angajamentele privind reformele electorale și constituționale reprezintă o componentă-cheie a documentului. Aceste modificări sunt menite să răspundă revendicărilor legate de reprezentativitate politică, transparență și acces mai larg al tinerilor în structurile de decizie.

Guvernul a acceptat și lărgirea mandatului comisiei de anchetă, fapt care oferă un cadru oficial pentru clarificarea responsabilităților privind victimele din timpul reprimării.

Aceste puncte sunt considerate de negociatori ca fiind esențiale pentru reconstrucția încrederii între stat și societatea civilă.