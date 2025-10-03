Social

Imagini virale din Nepal. Cum a fost primită o româncă de familia soțului

Imagini virale din Nepal. Cum a fost primită o româncă de familia soțului
O româncă și soțul ei nepalez au devenit virali pe TikTok după ce au postat imagini din vizita lor în Nepal, țara natală a bărbatului. Deși cei doi sunt căsătoriți de doi ani, aceasta a fost prima vizită la familia bărbatului.

Imagini virale din Nepal. Cum a fost primită o româncă de familia soțului

Povestea de dragoste dintre Daniela și Balaram a început în România, în urmă cu mai bine de trei ani, iar în 2023 cei doi și-au unit destinele în fața ofițerului stării civile. Ceremonia religioasă a avut loc ulterior, la București.

În luna septembrie a acestui an, cuplul a călătorit în Nepal, unde familia lui Balaram i-a pregătit Danielei o primire specială.

Românca a fost întâmpinată cu flori, ghirlande și cadouri, în spiritul tradițiilor locale. În plus, rudele soțului au organizat pentru ea o petrecere aniversară plină de culoare, cu tort, baloane și confetti, un gest care a emoționat-o profund.

Româncă în Nepal

Româncă în Nepal. Sursă foto: Captură video

Mii de internauți au reacționat

Videoclipurile publicate pe rețelele sociale au adunat rapid mii de aprecieri și mesaje de felicitare, utilizatorii remarcând conexiunea puternică dintre cei doi soți și modul emoționant în care familia lui Balaram a primit-o pe Daniela.

„Ce frumos, am trecut prin aceleași emoții anul trecut. Să aveți o călătorie plăcută și un timp minunat împreună cu familia!”, „Ești atât de norocoasă că ai un soț din Nepal”, „Felicitări. Să fiți binecuvântați”, „Un cuplu minunat. Bine ați venit acasă” sau „O primire atât de frumoasă” – sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

În România sunt peste 200.000 de cetățeni străini

În octombrie 2023, în România erau înregistrați 200.243 de cetățeni străini, conform datelor oficiale. Dintre aceștia, 87% dețineau permise de ședere temporară, iar restul beneficiau de protecție internațională. Pentru anul 2024, Guvernul României a stabilit o cotă de 100.000 de noi lucrători străini, sistemul de cote reglementând anual numărul de muncitori non-UE care pot fi angajați legal în țară.

Un studiu realizat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile a analizat fenomenul imigrației pentru muncă în România. Potrivit datelor publicate, dintre cei peste 211.000 de angajați străini înregistrați în 2023, aproximativ 9% provin din Nepal, urmați de cei din Turcia (8%), Italia și Sri Lanka.

„Am observat că există multă confuzie legată de oamenii ăștia și e important de spus că migranții veniți să lucreze în România nu sunt asistați social. Ei vin, lucrează, acoperă o lipsă de forță de muncă pe care noi o avem. Iar noi trebuie să ne asigurăm ca stat că drepturile lor sunt respectate și că nu există abuzuri”, a explicat Raluca Toader, manager de proiect în cadrul FDSC, într-o declarație pentru Antena 3 CNN.

