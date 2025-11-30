Emoticonul pe care Generația Z îl urăște: Este nepoliticos și agresiv

Generația Z evită anumite emoji-uri, considerându-le pasiv-agresive, nepoliticoase sau nepotrivite în comunicarea cotidiană. În fruntea listei se află celebrul „thumbs-up” (👍), care pentru tineri poate părea un răspuns cu efort minim sau chiar ostil, potrivit unui expert în semnificațiile ascunse ale emoji-urilor.

„La fel ca în cazul limbajului, trebuie să ținem cont de cine este destinatarul înainte de a trimite un emoji”, explică Broni. „Oamenii din generațiile mai tinere încearcă să evite emoji-ul thumbs-up, deoarece îl percep ca fiind pasiv-agresiv și ca un răspuns cu efort minim.”

Pe lângă „thumbs-up”, Generația Z consideră problematic și emoji-ul care râde cu lacrimi sau fața cu un zâmbet subtil. Broni recomandă folosirea unui emoji mai expresiv în locul faței cu zâmbet subtil, pe care tinerii o văd ca fiind „ușor pasiv-agresivă” și „foarte teatrală”.

Emoji-urile nu sunt folosite doar pentru exprimarea emoțiilor, ci și pentru glume între generații. De exemplu, la începutul acestui an, utilizatorii TikTok au început să folosească un emoji cu scaun în locul celui care râde, doar ca parte a unui trend viral fără nicio legătură reală între scaun și râs.

Recent, Generația Z a catalogat emoji-ul thumbs-up drept „nepoliticos” și „ostil”, după ce un utilizator Reddit a mărturisit că nu se simte suficient de matur să folosească această reacție, iar alții au fost de acord.

„Pentru tinerii de azi, emoji-ul thumbs-up este folosit într-un mod ironic și pasiv-agresiv”, a scris un Redditor de 24 de ani. Această utilizare ironicã poate duce la confuzii între generații, mai ales în mediul profesional.

Un sondaj recent arată că persoanele între 16 și 29 de ani consideră că ești „oficial bătrân” dacă folosești anumite emoji-uri, inclusiv thumbs-up, inimioara roșie, gestul „OK” sau bifa de verificare.

Potrivit lui Broni, emoji-urile sunt de obicei folosite într-un context emoțional pozitiv și între egali pentru a crea raport și conexiune, dar trebuie evitate în contexte mai serioase sau formale, deoarece pot transmite lipsă de respect sau ușurință în abordare.

Unele emoji-uri au chiar conotații sexuale, precum vinetele, piersicile, picăturile de apă sau fața zâmbitoare a diavolului, și nu ar trebui folosite în afara contextului. Broni mai avertizează că emoji-urile nu trebuie să înlocuiască cuvintele; de exemplu, folosirea emoji-ului pentru „rochie” în loc să scrii efectiv cuvântul poate crea confuzii.

În plus, emoji-urile pot fi interpretate diferit pe dispozitive diferite, cum ar fi emoji-ul „ochi rostogoliți” de pe Samsung înainte de 2018, care arăta diferit față de echivalentul de pe iPhone.

Studiile recente sugerează și care emoji-uri pot crește simpatia interlocutorilor: sărutul cu inimioară, fața rușinată înconjurată de inimioare și fața cu ochii în formă de inimă. În același timp, trebuie să fim atenți la compatibilitatea tehnologică a emoji-urilor, pentru a ne asigura că destinatarul le poate vedea corect.