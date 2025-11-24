Emil Boc îi acuză pe consilierii USR că blochează proiectul metroului din Cluj-Napoca

Emil Boc, edilul din Cluj-Napoca, a criticat reprezentanții USR, acuzându-i că se opun proiectului de construire a metroului din oraș. „Gândiți-vă la viitorul orașului, dincolo de viziunea politică îl atac eu pe primar și cu asta am obținut 10 like-uri pe internet și mamă, mergem acasă, explicați la soție cât de bun ați fost astăzi”, a spus acesta, în timpul ședinței de consiliu local, potrivit Monitorul de Cluj.

Ședința de joi a Consiliului Local a devenit tensionată după ce consilierii USR au cerut să afle procentul de execuție al proiectului metroului.

„E o informație pe care încerc să o găsesc de multă vreme, n-am reușit până acum. Am întrebat încă din aprilie, atunci mi s-a zis că e în proces de actualizare graficul de execuție și că îmi va fi comunicat în cel mai scurt timp posibil, am revenit în septembrie, am primit același răspuns, am cerut toate graficele de execuție de-a lungul vremurilor pentru proiectul metroului să văd evoluția lor și ce se schimbă, iar răspunsul a fost că sunt confidențiale”, a spus Paul Helmer, consilier local USR.

La început, primarul a spus că „directorul de proiect o să comunice în scris despre procentul exact de execuție”, însă, după insistențele USR, a reacționat: „N-ar fi bine să lăsați ipocrizia deoparte? Voi știți foarte bine că soluția la traficul din Florești spre Cluj este rezolvarea pe termen mediu și lung a metroului? Nu a altceva. Centura metropolitană e importantă dar nu rezolvă Cluj-Florești”.

Emil Boc a continuat, adăugând că, deși toată lumea este nemulțumită de trafic, atunci când trebuie sprijinit un proiect important, despre care specialiștii au arătat după analiza a opt variante că reprezintă soluția potrivită, consilierii USR vor „să bage bețe-n roate” și să „blocheze proiectele Clujului”.

„Faceți tot ce vă stă în putință să blocați viitorul acestui oraș și mă așteptam măcar la dumneavoastră la mai multă maturitate a înțelege cât de important este proiectul pentru mobilitatea alternativă la Cluj pentru calitatea vieții. Tot ce faceți, faceți prin orice mijloace să denaturați, să blocați, să distrugeți credibilitatea ca acest proiect poate rezolva problemele orașului, să ne îngreunați nouă șansa să facem acest proiect. Fiecare vorbă pe care o rostiți ne îngreunează șansa noastră de a face proiectul”, a mai spus acesta, în timpul ședinței.

El a adăugat: „Banii sunt limitați în lumea asta, nu-s nelimitați. Și când iresponsabili ca dumneavoastră și mulți alții spun «ce ne trebuie nouă metrou la Cluj», alții o să spună că «bine, dacă nu vă trebuie metrou, nu vă trebuie, stați acolo aglomerați să muriți în trafic», alții așa vor spune din afară. Uitați-vă la Moldova, toți la unison cum se bat pentru Autostrada Moldovei și e necesară. Dar toți la unison, indiferent din ce partid sunt”.

Primarul a spus că, alături de echipa sa, a încercat să ofere soluții de viitor și, de asemenea, a adus și finanțarea acestora. „Voi vreți să distrugeți toate aceste lucruri și vă străduiți în fiecare zi. OK, și voi veți avea o responsabilitate la ce se întâmplă în acest oraș, nu doar cei care se bat să aducă bani pentru acest proiecte. Nu trăim în vremuri în care există resurse financiare nelimitate pentru orice, oriunde și oricum. sunt limitate resursele financiare”, a mai spus edilul.

El a adăugat: „Găsiți voi alte soluții alternative de deplasare între Cluj și Florești. Veniți și puneți-le pe masă să rezolvați problema, dar puțină decență ar trebui. Și măcar la generația pe care o reprezentați, când toată lumea vorbește de soluții verzi, alternative la mașină, toate orașele așa au rezolvat cu metrou, cu tren metropolitan, cu centuri metropolitane. Noi astea le facem. Voi nu faceți altceva decât să le loviți pe fiecare în fiecare zi”.

După ce consilierii USR au insistat să primească date despre metrou și au afirmat că au „avut rețineri cu privire la capacitatea administrativă a Primăriei de a implementa proiectul”, Emil Boc i-a acuzat de „rea-credință” și a spus că „fac mult rău Clujului”.

„Numai de colaborare nu mă puteți acuza că n-am avut. Dar atât de rea-credință cât am văzut de la partidul dumneavoastră și de la mulți alții pentru acest oral, mi-a fost greu de înțeles și să văd. Îmi e greu să răspund unor oficiali când mă întreabă de ce mă zbat pentru proiectul ăsta și nu e dorit la Cluj. Proiectul e o problemă acolo, avem alte lucruri mai importante în Europa, mai complicate, de ce te zbați pentru acest proiect? Ruta de transport Cluj-Florești e cea mai aglomerată din România și se agravează pe zi ce trece această situație, aceasta este singura soluție subterană la configurația pe care orașul o are. Cu date științifice explic aceste lucruri să omor vorbele otrăvite ale unora sau altora care se află doar în vorbă”, a mai spus edilul.

Emil Boc a declarat că are șase mandate de primar și că a fost ales de clujeni de tot atâtea ori, astfel că nu mai consideră că trebuie să demonstreze ceva în plus.

„Faceți rău orașului, nu mie. Eu am șase mandate de primar, ce altceva să mai am? Am fost de șase ori ales de către clujeni, n-am ce să demonstrez mai mult decât atât. Vreau ca orașul să își păstreze calitatea vieții, să rezolvăm problema pe care o avem între Cluj și Florești, să respirăm aer curat (...). Gândiți-vă la viitorul orașului, dincolo de viziunea politică îl atac eu pe primar și cu asta am obținut 10 like-uri pe internet și mamă, mergem acasă, explicați la soție cât de bun ați fost astăzi. Dar gândiți-vă pe termen lung pentru ce ați fost votați, ce vreți să rămână după voi”, a mai spus acesta.

Consilierul USR Adriana Cristian i-a reproșat edilului că evită organizarea unui referendum prin care clujenii să își exprime opinia despre proiectul metroului. „Ne enervează că trebuie să venim în fiecare ședință să cerem aceste lucruri (graficul lucrărilor la metrou – n.r.) când cel mai simplu ar fi să o faceți proactiv și să aveți regulat dumneavoastră ieșiri pe acest proiect și informări către Consiliul Local. Asta ar fi o măsură care arată maturitate din punct de vedere de management, nu faptul că veniți și certați pe cei care cer un status la zi”, a spus aceasta.

În replică, primarul le-a spus reprezentanților USR că n-au inventat „nici gaura la covrig, nici apa caldă” și se poziționează „într-o atitudine elitistă care nu fă face cinste”.

„N-ați venit de pe planeta Marte și n-ați inventat nici managementul de calitate. Voi credeți că a construi un metrou e a construi un chioșc. Probabil că vă pricepeți foarte bine la managementul chioșcurilor, dar nu vă pricepeți la managementul metrourilor. Asta e diferența dintre noi. Metroul de la Cluj nu este blocat, finanțarea nu este blocată, lucrurile merg conform planurilor stabilite de proiectanți. Nu se termină acest proiect nici în 2027, nici în 2028 și avem nevoie de extensie post finanțare de la Uniunea Europeană. Nu avem niciun fel de oprire al proiectului”, a mai spus Boc.

Ulterior, potrivit monitorulcj.ro, edilul s-a ridicat de la masă și a părăsit ședința Consiliului Local, spunând că are programată o întâlnire cu un ambasador.