Alertă pe DJ 106A. Ninsorile paralizează traficul spre Păltiniș

Alertă pe DJ 106A. Ninsorile paralizează traficul spre PăltinișNinsoare / sursa foto: dreamstime.com
Duminică seară, polițiștii din județul Sibiu au anunțat că traficul rutier pe Drumul Județean 106A, între Rășinari și stațiunea Păltiniș, este îngreunat din cauza ninsorii.

Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență și să respecte regulile privind echiparea autovehiculelor pentru condițiile de iarnă.

Trafic îngreunat și utilaje de deszăpezire pe teren

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, la această oră, circulația pe DJ 106A se desfășoară cu dificultate.

În zonă acționează utilaje de deszăpezire care lucrează pentru curățarea drumului și pentru menținerea condițiilor de siguranță pentru participanții la trafic.

„Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu informează participanţii la trafic faptul că la această oră, DJ 106A, Răşinari - Păltiniş, traficul este îngreunat din cauza ninsorii”, se arată în comunicatul poliției Sursa.

Recomandări pentru șoferi

Polițiștii reamintesc conducătorilor auto că utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

De asemenea, autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante.

antiderapante

Dispozitiv antiderapant / sursa foto: dreamstime.com

„Reamintim că utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, iar autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante”, au transmis polițiștii Sursa.

Condiții meteorologice în mai multe zone

Anterior, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a semnalat că mai multe zone din județ se confruntă cu lapoviță și ninsoare.

Autoritățile au recomandat șoferilor să nu pornească la drum dacă nu sunt echipați corespunzător și să conducă cu prudență pe drumurile afectate de precipitațiile de iarnă.

Șoferii sunt sfătuiți să verifice starea drumurilor înainte de a pleca la drum și să se informeze asupra condițiilor meteo și a intervențiilor utilajelor de deszăpezire.

Poliția monitorizează situația și va actualiza periodic informațiile privind circulația pe DJ 106A.

Pe măsură ce ninsorile continuă, autoritățile locale au anunțat că vor suplimenta numărul de utilaje de deszăpezire pentru a preveni blocajele. De asemenea, se recomandă ca persoanele care nu au nevoie strictă să amâne deplasările până când condițiile meteo se îmbunătățesc.

