Țara cu cele mai multe accidente din lume. Infrastructură de vis, milioane de probleme. Mari surprize în top 3

Țara cu cel mai mare număr de accidente auto, cifre înspăimântătoare în fiecare an. Statele Unite au una dintre cele mai mari rețele de drumuri din lume și, de asemenea, unul dintre cele mai mare număr de șoferi. Prin urmare, nu ar trebui să fie o surpriză faptul că americanii au și cel mai mare număr de accidente auto din lume, conform worldpopulationreview.com.

Anul trecut, SUA au înregistrat puțin sub două milioane de accidente rutiere. Acestea au dus la peste 2,7 milioane de răniți și peste 36.000 de decese. Pe lângă faptul că au cea mai mare rețea de drumuri, Statele Unite reprzintă și a doua piață de desfacere pentru mașini, la nivel mondial.

Statele Unite au de aproape patru ori mai multe accidente auto decât orice altă țară din lume. Țara cu al doilea număr de accidente auto este Japonia. Niponii înregistrează aproape 540.000 de accidente auto pe an. Ultimul bilanț luat în calcul este cel din 2024. Aceste accidente au dus la moartea a aproape 4.700 de persoane și la aproximativ 600.000 de răniți. Japonia se află pe locul al treilea în lume ca număr de mașini și pe locul al șaselea ca rețea de drumuri. Prin urmare, este un consumator important de autovehicule.

China este una dintre cele mai populate țări din lume, dar nu conduce în acest top al mortalității rutiere. În realitate, China are un sistem de transport public extins și nu are atât de mulți șoferi ca alte țări. Mulți oameni locuiesc în zonele rurale ale țării, acolo unde nu există o rețea rutieră dezvoltată.

China s-a situat pe locul opt în lume în ceea ce privește numărul de accidente rutiere în 2018, ultimul an pentru care sunt disponibile date centralizate. Au fost raportate aproximativ 212.000 de accidente, dar unii oameni cred că numărul real ar putea fi semnificativ mai mare și ascuns de autoritățile de la Beijing. China ar putea avea mai mulți șoferi în viitor, ceea ce ar putea să ducă, automat, la creșterea numărului de accidente.