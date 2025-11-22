Justitie

8.000 de lei despăgubire de la Direcția Drumuri. O șoferiță din Iași a câștigat procesul din cauza lipsei indicatoarelor

8.000 de lei despăgubire de la Direcția Drumuri. O șoferiță din Iași a câștigat procesul din cauza lipsei indicatoarelor
O tânără din județul Iași a obținut despăgubiri de 8.332,75 lei de la Direcția Județeană de Administrare a Drumurilor (DJADP) după ce a lovit un pui de căprioară pe DJ 282F.

Decizia instanței stabilește că accidentul s-a produs din vina administratorului drumului, deși șoferița circula peste limita legală de viteză.

Accidentul și cererea de despăgubire

Incidentul s-a petrecut pe 10 octombrie 2021, când tânăra a condus autoturismul Volkswagen Golf al tatălui său, Mihai B., și s-a trezit cu un căprior în fața mașinii, în apropiere de satul Fântânele. Impactul a avariat serios vehiculul, iar costul reparațiilor a depășit 8.000 de lei.

Atât șoferița, cât și tatăl său au solicitat Direcției Județene de Drumuri Județene plata cheltuielilor de reparație. Procesul a început la Judecătoria Iași, a continuat la Tribunal și s-a finalizat la Curtea de Apel Iași, unde s-a pronunțat sentința definitivă. Instanța a decis ca DJADP să plătească suma de 8.332,75 lei.

Argumentele părților

Direcția Județeană de Drumuri a susținut că drumul se afla în lucru la momentul accidentului și că responsabilitatea pentru semnalizarea corectă revenea constructorului, oentru că lucrările nu fuseseră finalizate.

Reprezentanții DJADP au precizat că semnalizarea rutieră era provizorie și că normele nu impuneau instalarea unui indicator „Atenție, animale” pe un drum aflat în șantier.

De asemenea, DJADP a arătat că șoferița nu respectase viteza maximă de 30 km/h și că anumite elemente din devizul de service nu corespundeau autorizației de reparație emisă de poliție.

Motivația instanței

Judecătorii nu au fost convinși de aceste argumente și au arătat că obligația de semnalizare a drumului în lucru revine în continuare administratorului, nu constructorului.

„Contrar susținerilor recurentei, nu există dispoziții legale care să interzică existența și a unui indicator permanent pe un drum în lucru, singura condiție prevăzută de norme fiind ca semnalizarea rutieră temporară să nu contrazică semnalizarea curentă, existentă pe drum.

indicator rutier

indicator rutier / sursa foto: dreamstime.com

Cum un indicator ca cel «Atenție animale sălbatice!» nu era de natură să contrazică semnalizarea rutieră temporară, nu era necesar să fie demontat”, au precizat judecătorii.

Instanța a mai decis că viteza autoturismului nu afectează responsabilitatea administratorului drumului.

Pagubele produse de animale sălbatice, suportate de administrator

Conform legislației, pagubele produse de animale sălbatice pe drumurile publice trebuie suportate de administrator, care are obligația de a instala indicatoare, fără ca răspunderea să fie limitată de comportamentul șoferului.

Decizia Curții de Apel Iași clarifică responsabilitatea administratorilor de drumuri în cazul accidentelor cu animale sălbatice, stabilind că semnalizarea corespunzătoare este esențială, chiar și pe drumurile aflate în lucru.

Sentința reafirmă faptul că prevederile legale privind despăgubirile pentru pagube produse de animale sălbatice sunt aplicabile independent de viteza cu care circulă șoferul.

