Femeia care a lovit-o pe senatoarea Valentina Aldea: E amanta soțului meu de foarte mulți ani

Femeia care a lovit-o pe senatoarea Valentina Aldea: E amanta soțului meu de foarte mulți aniValentina Aldea. Sursă foto: Captură video
Oana Ungureanu – femeia care s-a încăierat cu senatoarea POT Valentina Aldea – a făcut primele declarații, chiar înainte ca polițiștii să o rețină pentru atacul cu ranga asupra mașinii parlamentarei. Ungureanu a vorbit deschis despre conflictul izbucnit în parcarea blocului și despre motivele care, spune ea, au dus la această confruntare violentă: „Este amanta soțului meu de foarte mulți ani. E o luptă continuă între mine și ea”, a declarat aceasta pentru Cancan.ro.

Femeia care a lovit-o pe senatoarea Valentina Aldea izbucnește: Este amanta soțului meu

Potrivit declarațiilor ei, senatoarea Valentina Aldea ar avea o relație de lungă durată cu soțul său, un cunoscut om de afaceri. Femeia afirmă că tocmai această legătură ar fi provocat ruptura în familie și ar fi alimentat tensiunile dintre cele două. „S-a întâmplat ce era inevitabil să se întâmple. Este vorba despre senatoarea Vali Mariana Aldea, senatoare POT, acea senatoare videochatistă despre care ați mai scris în trecut și care a negat absolut totul. Este amanta soțului meu de foarte mulți ani. E o luptă continuă între mine și ea.”

Oana Ungureanu susține că mariajul ei dura de aproape trei decenii și acuză că senatoarea ar fi influențat inclusiv ascensiunea politică a soțului.

„Cu soțul a fost problema mai accentuată…și în această seară a avut loc o altercație. Sunt soția soțului meu de 17 ani căsătoriți legal, și împreună suntem de 27 de ani. Băiatul nostru are 17 ani, chiar este o căsnicie solidă în care a intervenit această senatoare, făcută senatoare de soțul meu, presupun. Nu am dovezi încă, dar voi avea pentru că urmează un proces prin care vom afla toți cum a ajuns senatoare Vali Mariana Aldea.”

Politia

Politia. Sursă foto: Facebook

Cum a avut loc confruntarea dintre cele două

Femeia povestește că s-a dus la unul dintre apartamentele unde locuiește soțul ei, iar acolo a găsit-o și pe senatoare, moment în care spiritele au degenerat.

„Și azi am fost la unul dintre apartamentele în care locuiește soțul meu, care a plecat de acasă pentru ea. Și bineînțeles că și ea era acolo și s-a ajuns la agresiuni fizice, verbale și, mă rog, mai multe. Problema e că îmi montează brățară. Mi-am luat ordin de restricție, că așa e în România, amanta ia ordin de restricție împotriva soției, că soția e foarte rea că nu e de acord cu amanta. Sunt zgâriată, bătută, mă voi duce la INML mâine”, a declarat ea pentru sursa citată.

Oana Ungureanu nu doar că a agresat-o pe senatoare, ci i-a lovit și mașina cu o rangă, într-un acces de furie. Ulterior, l-a sunat pe soț, iar acesta a coborât împreună cu Valentina Aldea. Confruntarea a escaladat rapid, transformându-se într-o bătaie cu pumni, picioare și tras de păr, observată de mai mulți locatari din zonă.

După incident, cele două femei s-au prezentat la Poliție, unde au depus plângeri una împotriva celeilalte. Senatoarea Valentina Aldea a mers apoi la INML, de unde a obținut un certificat medico-legal care confirmă că are nevoie de câteva zile de îngrijiri medicale.

Ancheta continuă, iar autoritățile vor stabili responsabilitățile ambelor părți în acest scandal cu ecouri puternice în spațiul public.

Proiecte speciale