Accident pe Bd. Uverturii. O mașină a fost proiectată pe trotuar, patru pietoni au fost răniți

Accident pe Bd. Uverturii. O mașină a fost proiectată pe trotuar, patru pietoni au fost răniți
Patru persoane au ajuns la spital, marți dimineață, în urma unui accident rutier petrecut pe bulevardul Uverturii din Capitală, a anunțat Brigada Rutieră. Evenimentul s-a produs în jurul orei 06:00, la intersecția cu Strada Apusului, când două autoturisme s-au ciocnit, iar unul dintre ele a fost proiectat pe trotuar, în zona unei stații de autobuz.

Mașina proiectată pe trotuar a lovit patru pietoni și două autovehicule

Din cauza forței impactului, mașina proiectată pe trotuar a lovit patru pietoni și două autovehicule parcate în zonă. Cei patru pietoni răniți au fost transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Șoferii implicați în accident au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele indicând zero, ceea ce exclude consumul de alcool ca factor al producerii accidentului.

Traficul în zonă a fost restricționat

În urma evenimentului, traficul pe Bd. Uverturii a fost dirijat alternativ de polițiștii rutieri, până la finalizarea cercetărilor.

„În continuare se efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulație”, a transmis Poliția Capitalei.

