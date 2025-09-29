Social

Spitalele din România duc lipsă de medici. Șansă pentru tinerii aflați la început de carieră

Comentează știrea
Spitalele din România duc lipsă de medici. Șansă pentru tinerii aflați la început de carierăPediatru. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Spitalele din România se confruntă în continuare cu lipsa personalului medical. Recent, Ministerul Sănătății a publicat lista celor 23 de specialități medicale pentru care se organizează concursul de rezidențiat. Aproape jumătate dintre acestea sunt în domeniul pediatriei, incluzând neonatologie, chirurgie pediatrică, cardiologie pediatrică, ortopedie pediatrică, gastroenterologie pediatrică, pneumologie pediatrică și oncologie și hematologie pediatrică.

România duce lipsă de medici

Printre celelalte specialități cu deficit se numără anestezie și terapie intensivă, boli infecțioase, medicină de urgență, medicină de familie, hematologie, igienă, microbiologie medicală, medicină sportivă, oncologie medicală, radioterapie, epidemiologie, expertiza medicală a capacității de muncă și sănătate publică și management. Concursul de rezidențiat pe post se va desfășura pe 16 noiembrie 2025.

Conform Ordinului nr. 1.042, posturile vor fi alocate în spitale clinice cu secții clinice universitare, institute sau centre medicale clinice, iar implementarea prevederilor revine Direcției de reglementare și formare profesională medicală din cadrul Ministerului Sănătății.

Medic

Sursa foto: Arhiva EVZ

Cât vor plăti candidații în acest an

Totodată, Ordinul nr. 1.041 stabilește taxa de participare la concurs la 500 de lei per candidat. Sumele colectate vor fi folosite pentru acoperirea cheltuielilor administrative și logistice ale concursului, inclusiv personalul și materialele necesare desfășurării examenului.

Georgescu, despre legătura pe care o are cu Simion: Este protejatul meu
Georgescu, despre legătura pe care o are cu Simion: Este protejatul meu
Netanyahu, primit de Trump la Casa Albă. Premierul israelian și-a cerut scuze Qatarului pentru atacul de la Doha
Netanyahu, primit de Trump la Casa Albă. Premierul israelian și-a cerut scuze Qatarului pentru atacul de la Doha

Acest concurs este considerat o oportunitate pentru tinerii medici care doresc să profeseze în sectoarele în care există deficit de personal, contribuind astfel la acoperirea nevoilor critice din sistemul sanitar.

Zeci de mii de medici români au ales să profeseze în afara granițelor

În ultimii ani, numărul medicilor care au ales să plece în străinătate a crescut semnificativ. Doar anul trecut, peste 1.200 de cadre medicale au solicitat documentele necesare pentru a profesa în străinătate, iar în primele luni ale acestui an numărul cererilor continuă să crească. În Arad, de exemplu, 40 de medici au cerut certificat profesional curent, iar alte zeci de solicitări au fost înregistrate în alte județe.

Peste 22.000 de medici români lucrează în prezent în afara țării, ceea ce plasează România pe locul al treilea în lume după India și Pakistan în ceea ce privește exodul personalului medical. Aproximativ 37% din medicii formați în țară aleg să profeseze în străinătate, iar peste jumătate dintre cei sub 35 de ani iau în calcul această opțiune.

Consecințele sunt resimțite în spitalele din întreaga țară. Liniile de gardă rămân adesea fără medici, iar în multe zone lipsesc specialiști în cardiologie, neurologie sau în unitățile de primiri urgențe. Conform unui studiu realizat de Colegiul Medicilor, infrastructura precară și condițiile de muncă din sistemul sanitar românesc sunt principalele motive care îi determină pe medici să plece.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:28 - Georgescu, despre legătura pe care o are cu Simion: Este protejatul meu
23:18 - Decizie majoră în procesul lui Andrew Tate. Ce se întâmplă cu milionarul
23:15 - Superliga. „U” Cluj - CFR Cluj, 2-2. Rezultat care nu mulțumește pe niciuna dintre echipe
23:10 - Lukașenko a ironizat avertismentul Poloniei privind încălcarea spațiului aerian
23:02 - De ziua sa, Neluțu Varga poate primi un cadou de 4,5 milioane de euro. „Ce facem, Tati?”
22:55 - Clarificări privind rolul și situația Electrocentrale București (ELCEN) în sistemul de termoficare al Capitalei

HAI România!

Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală

Proiecte speciale