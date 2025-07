Spania. Două persoane au fost date dispărute după ploile torențiale

Două persoane au fost date dispărute în Catalonia, în nord-estul Spaniei, după ploile torenţiale de sâmbătă seara, care au provocat inundaţii şi au blocat traficul feroviar timp de mai multe ore.

Pompierii au anunțat că două persoane sunt căutate în Cubelles, un oraș cu 17.000 de locuitori, aflat la 50 de kilometri de Barcelona. Potrivit primelor informații, cele două persoane ar fi fost luate de viiturile provocate de râul Foix, care se varsă în Marea Mediterană.

Anunțul vine în contextul ploilor torențiale care au afectat nord-estul Spaniei sâmbătă după-amiază, în special regiunea Catalonia. Autoritățile au emis o alertă roșie și au transmis mesaje de avertizare locuitorilor.

Precipitațiile abundente au provocat inundații, inclusiv într-un spital din Barcelona, care, din cauza unei pene de curent, a fost nevoit să refuze internarea noilor pacienți.

Pe aeroportul din Barcelona, un avion care decolase spre Statele Unite a fost nevoit să se întoarcă din zbor, după ce a fost avariat de grindină în zona botului, au transmis controlorii de trafic aerian. Condițiile meteo severe au afectat și transportul feroviar. Compania Renfe a suspendat timp de câteva ore circulația trenurilor în Catalonia, inclusiv a celor de mare viteză, regionale și suburbane.

În Catalonia, peste 70 de persoane au primit îngrijiri din partea serviciilor de urgenţă, însă niciuna nu se află în stare gravă, au precizat autorităţile.

