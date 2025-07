Inundațiile din Texas: 59 de morți, inclusiv 21 de copii. Autoritățile continuă căutările

Cel puțin 59 de persoane și-au pierdut viața în inundațiile severe care au afectat recent Texasul, conform unui nou bilanț.

Dintre victime, 21 sunt copii, iar tragedia a fost cauzată de viiturile cauzate de ploile torențiale din noaptea de joi spre vineri. Apele încep să se retragă din zonele inundate ale centrului Texasului, însă situația rămâne critică, iar echipele de salvare continuă căutările pentru 11 copii și un consilier dispăruți în timpul dezastrului.

Aceștia făceau parte din Camp Mystic, o tabără de vară destinată fetelor și organizată de o biserică, situată în apropierea râului Guadalupe, care a ieșit din matcă din cauza precipitațiilor abundente și a creșterii rapide a nivelului apei.

Camp Mystic, a 99-year-old Christian summer camp for girls in Texas Hill Country, was hosting 750 children this week when catastrophic flooding struck the Guadalupe River yesterday, leaving at least 20 children missing. Founded in 1926, Camp Mystic operates along river inHunt, TX pic.twitter.com/DRQq7qUHaV

— Laura Diaz🦋 @laura-diaz.bsky (@Laura_A_Diaz) July 5, 2025