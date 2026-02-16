Sorin Grindeanu, despre prioritățile pe care le are PSD pentru bugetul de stat. Ce se întâmplă cu tăierile de 10%

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a vorbit despre prioritățile pe care le au social-democrații în privința bugetului de stat. PNRR să fie închis, investiţiile locale să continue şi să fie acceptat pachetul social, sunt cele punctele de mare interes, a spus politicianul la România TV.

„Eu cred că tot ceea ce ţine de buget în acest moment poate fi discutat pe anumite priorităţi. Priorităţile, din punctul nostru de vedere, sunt următoarele: până la jumătatea acestui an trebuie să se închidă PNRR, iar cofinanţarea pentru PNRR trebuie să fie asigurată. Pe proiectele de investiţie. Asta ar fi prima prioritate”, a afirmat liderul PSD.

„A doua prioritate este cea legată de autorităţile locale. Trebuie să continue investiţiile la acelaşi nivel ca şi anul trecut. A treia prioritate în buget o reprezintă pachetul social. Ăsta este punctul de vedere al PSD şi asta vom susţine. Vom susţine ca pensiile şi acele ajutoare on-off să fie date, trebuie să revenim, să corectăm toate acele aberaţii de anul trecut cu CASS pentru veterani, pentru deţinuţi politici, pentru mame. Toate aceste lucruri trebuie să se regăsească în buget şi trebuie să fie corectate”, a mai precizat Gindeanu.

De asemenea, el a mai spus că, în coaliția de guvernare, social-democrații au discutat despre renunțarea la tăierile cu 10%, anunțate în sistemul de educație, sănătate și ordine publică.

„Mi-e greu să vă spun care e explicația, noi am intrat în această ședință cu acest țintar, ca sistemul de ordine publică, poliția și armata, jandarmeria, tot acest sistem, profesorii, și sănătatea să fie exceptate de la aceste tăieri cu 10%”, a mai anunțat liderul social-democraților.

„E un lucru pe care într-un final coaliția l-a acceptat, ceea ce mă bucură, e o treabă care arată că într-un final membrii coaliției au înțeles ceea ce noi spunem de mult timp, că această sarabandă a tăierilor trebuie să înceteze, că toate lucrurile care au dus și duc la aceste tăieri, care au generat aceste tăieri, n-au făcut din punct de vedere economic bine, dovadă fiind indicatorii macroeconomici, statistici, prezentați săptămâna trecută.”