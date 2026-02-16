Grindeanu condiționează susținerea reformei: Fără tăieri de salarii la medici, profesori și milițieni

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, la Parlament, înainte de ședința coaliției de guvernare, că social-democrații nu susțin eventuale tăieri de salarii în sectorul public, făcând referire la medici, profesori, polițiști și jandarmi.

„O să aştept să vedem ce spun, dacă cei de la USR vor să taie salariile la medici, salariile la profesori, la miliţieni, la jandarmi, la toată lumea, noi nu suntem de acord. Le urăm succes!”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Coaliția de guvernare se reunește luni, de la ora 13.00, pentru a decide modalitatea de adoptare a pachetului privind reforma administrației și relansarea economică.

Premierul Ilie Bolojan a declarat anterior că își dorește adoptarea pachetului în această săptămână, prin ordonanță de urgență, astfel încât măsurile să intre în vigoare imediat. Inițial, varianta luată în calcul a fost asumarea răspunderii Guvernului în Parlament.

PSD a transmis însă că susține introducerea, în același act normativ, a unor măsuri de solidaritate. Miniștrii social-democrați au anunțat că nu vor aviza o ordonanță care nu include și propunerile partidului.

Potrivit PSD, pachetul de solidaritate ar avea un impact bugetar total estimat la 3,39 miliarde de lei și ar viza peste 5 milioane de beneficiari.

În cazul pensionarilor, sprijinul ar urma să fie acordat în două tranșe, înainte de Paște și înainte de Crăciun, în trei categorii de ajutor: 1.000 de lei, 800 de lei și 600 de lei, în funcție de valoarea pensiei. Social-democrații au mai transmis că nu vor susține o ordonanță care prevede exclusiv tăieri în administrație.

În cadrul discuțiilor din coaliție, și UDMR a solicitat premierului Ilie Bolojan să renunțe lataxele pe proprietate incluse în proiectul de reformă.