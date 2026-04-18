Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinale la Rouen după o victorie clară cu Bondar

Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului WTA 250 de la Rouen după ce a trecut în două seturi, 7-6 (7-2), 6-2, de jucătoarea din Ungaria Anna Bondar. Meciul a fost disputat vineri seară și a durat o oră și 39 de minute, într-o partidă în care sportiva din România a controlat finalul fiecărui set, potrivit WTA.

Prima parte a confruntării a fost echilibrată, cu schimburi lungi și un nivel apropiat de joc, iar deznodământul a fost decis în tiebreak, unde Cîrstea s-a desprins clar. În setul secund, românca a ridicat ritmul și a reușit să se distanțeze rapid, gestionând fără emoții finalul întâlnirii.

Prin această victorie, Sorana Cîrstea își continuă parcursul fără greșeală în duelurile directe cu Anna Bondar, ajungând la trei succese din tot atâtea confruntări. Cele două s-au mai întâlnit la Budapesta în 2019 și la Lyon în 2022, meciuri câștigate de jucătoarea română.

Rezultatul de la Rouen îi aduce Soranei Cîrstea calificarea în semifinale, dar și un premiu financiar de peste 12.000 de euro, alături de 98 de puncte WTA, importante în clasamentul mondial.

În penultimul act al competiției, jucătoarea din România va avea o misiune diferită, urmând să o înfrunte pe Veronika Podrez, tenismenă din Ucraina în vârstă de 19 ani, aflată pe locul 209 WTA. Partida este programată sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 17:40.

Adversara sa a produs câteva surprize la acest turneu, eliminând jucătoare mai bine cotate precum Katie Boulter, Sloane Stephens și Elisabetta Cocciaretto. În sferturi, Podrez a avut o evoluție solidă, câștigând categoric, 6-4, 6-1.

Confruntarea dintre Cîrstea și Podrez va fi prima întâlnire directă în circuitul profesionist, diferența de experiență fiind un factor important, dar forma recentă a ucrainencei poate echilibra disputa.

În cealaltă semifinală a turneului de la Rouen se vor întâlni Marta Kostiuk și Tatjana Maria, într-un final de tablou care reunește jucătoare aflate în formă bună în această săptămână.