Novak Djokovic revine pe zgură la Madrid Open după o pauză de peste o lună

Novak Djokovic va reveni pe teren la turneul de la Madrid, primul său concurs important pe zgură din acest sezon, după o pauză de peste o lună în circuitul ATP, au anunțat organizatorii MM Open pe Instagram.

Sârbul nu a participat la ultimele două turnee Masters 1000, de la Miami și Monte-Carlo, însă organizatorii competiției din Spania au confirmat prezența sa printr-un videoclip în care fostul lider mondial se antrenează deja pe zgura madrilenă, cu câteva zile înainte de startul turneului programat între 22 aprilie și 3 mai. Conform estimărilor, Djokovic ar urma să fie cap de serie numărul 4.

Revenirea sa este privită drept un moment important al sezonului de zgură, mai ales în contextul în care jucătorul sârb își ajustează ritmul competițional înaintea turneelor decisive din vară. Absențele de la Miami și Monte-Carlo au alimentat numeroase discuții privind gestionarea calendarului său, însă apariția sa la Madrid confirmă intenția de a reveni progresiv în competiții de nivel înalt.

Ultimul meci oficial disputat de Djokovic a avut loc la Indian Wells, la începutul lunii martie, unde a fost eliminat în optimile de finală de britanicul Jack Draper. Înfrângerea a marcat un moment rar în parcursul său recent, fiind urmată de o pauză competițională mai lungă decât cea obișnuită pentru un jucător de top aflat încă în activitate.

Turneul de la Madrid are o semnificație specială în cariera sârbului. Djokovic este triplu campion în capitala Spaniei, cu trofee cucerite în 2011, 2016 și 2019, însă parcursul său nu a fost mereu constant aici. În ediția precedentă a competiției, el a fost eliminat încă din turul al doilea de italianul Matteo Arnaldi, un rezultat care a surprins la momentul respectiv, având în vedere experiența și palmaresul său.

Pentru Djokovic, turneul madrilen reprezintă mai mult decât o simplă revenire pe zgură. Este un test important de ritm, mobilitate și rezistență în perspectiva obiectivului major al sezonului: Roland Garros 2026.

Competiția pariziană, programată între 24 mai și 7 iunie, rămâne punctul central al planificării sale sportive, în special în contextul încercării de a cuceri un al 25-lea titlu de Grand Slam, performanță care ar rescrie din nou istoria tenisului masculin.

Jucătorul de tenis s-a născut pe 22 mai 1987 la Belgrad, în Serbia. Djokovic provine dintr-o familie cu rădăcini balcanice mixte. Tatăl său, Srdjan, este sârb, în timp ce mama sa, Dijana, este de origine croată. Ambii săi frați mai mici au avut contact cu tenisul, însă fără a ajunge la nivelul de performanță al lui.

Pasiunea sa pentru tenis a apărut extrem de devreme. La doar patru ani, a primit o rachetă de jucărie și o minge de plastic, moment considerat simbolic pentru începuturile sale în sport. Ulterior, părinții l-au dus să se antreneze pe terenuri din Novi Sad, unde a început să își dezvolte primele abilități reale.

La vârsta de șase ani, a fost remarcat într-o tabără de tenis de către fosta jucătoare iugoslavă Jelena Gencic, o figură esențială în formarea sa. Aceasta a lucrat cu el timp de mai mulți ani, influențând decisiv tehnica și stilul său de joc.

Unul dintre detaliile importante ale formării sale a fost decizia de a adopta reverul cu două mâini, în locul celui cu o singură mână inspirat de idolul său din copilărie, Pete Sampras.

Anii ’90 au fost marcați de instabilitate în Serbia, în contextul conflictelor din Kosovo și al dificultăților economice majore. În acea perioadă, Djokovic se antrena în condiții improprii, uneori chiar într-o piscină abandonată, transformată în spațiu de antrenament improvizat. Aceste condiții dificile au devenit ulterior parte din narațiunea sa de reziliență.

Pentru a-i susține dezvoltarea, familia sa a făcut eforturi financiare considerabile, trimițându-l la academii din Italia, Germania și Statele Unite. Costurile ridicate au impus împrumuturi și sacrificii importante, însă investiția s-a dovedit decisivă pentru parcursul său ulterior.

În 2001, Djokovic domina deja competițiile de juniori U14 din cadrul ETA, obținând rezultate notabile și învingând adversari care aveau să devină ulterior nume importante în tenis, inclusiv Andy Murray. Evoluțiile sale constante l-au propulsat rapid în vârful ierarhiilor de juniori, atât la U14, cât și la U16, unde a continuat să impresioneze prin constanță și maturitate tactică.

Bilanțul său ca junior a fost unul solid, cu 40 de victorii și 11 înfrângeri, confirmând potențialul unui jucător aflat deja în atenția structurilor profesioniste. Trecerea către circuitul profesionist a venit rapid: în ianuarie 2003, la doar 15 ani, Djokovic a disputat primul său meci oficial într-un turneu Futures, beneficiind de un wildcard.