Sinner l-a învins pe Alcaraz în finala turneului de la Monte Carlo și a revenit pe primul loc în clasamentul ATP

Jannik Sinner a câștigat turneul ATP Masters 1000 de la Monte-Carlo după o finală cu Carlos Alcaraz și a revenit pe locul 1 mondial.

Jannik Sinner s-a impus în finala de la Monte-Carlo după un meci echilibrat

Jannik Sinner a câștigat turneul ATP Masters 1000 de la Monte-Carlo, după o victorie în două seturi în fața lui Carlos Alcaraz. Italianul s-a impus cu 7-6(5), 6-3, la capătul unei partide care a durat două ore și 15 minute.

Primul set a fost extrem de disputat și s-a decis în tie-break, unde Sinner a gestionat mai bine momentele importante. În actul secund, italianul a controlat jocul și a închis meciul cu 6-3.

Aceasta a fost prima confruntare directă dintre cei doi din noiembrie, când Sinner câștigase finala Turneului Campionilor.

Orbán riscă să piardă controlul în Ungaria. Tisza are un avantaj masiv. Live text
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 13 aprilie 2026. A doua zi de Sfintele Paști
Titlul de la Monte Carlo l-a readus pe Jannik Sinner în fruntea clasamentului mondial

Succesul de la Monte Carlo a avut o miză dublă pentru jucătorul italian. Pe lângă trofeu, victoria i-a asigurat revenirea pe primul loc în clasamentul ATP, poziție pe care o va ocupa din nou începând de luni.

Pentru Sinner, acesta este primul moment din acest an în care revine în fruntea ierarhiei mondiale, în condițiile în care competiția cu Alcaraz rămâne una directă și echilibrată.

Performanță rară pentru Sinner după dubla Miami – Monte-Carlo

În urma succesului, Sinner a intrat într-un club restrâns al tenisului mondial. Italianul a devenit doar al doilea jucător care câștigă consecutiv turneele de la Miami și Monte Carlo, performanță realizată anterior doar de Novak Djokovic în 2015.

A fost o săptămână interesantă, în care am încercat să învăț din nou cum să joc pe zgură. Am venit aici încercând să joc cât mai multe meciuri și sunt fericit că am reușit să câștig un turneu mare pe această suprafață. Acest trofeu și revenirea pe locul 1 înseamnă foarte mult pentru mine. Astăzi nivelul a fost foarte ridicat de ambele părți. A fost puțin vânt și condițiile au fost diferite față de cele în care am jucat în această săptămână”, a spus Sinner la finalul partidei.

22:12 - O zonă din Bulgaria, tot mai populară printre turiștii britanici. Regiunea de pe litoralul Mării Negre este comparată...
22:08 - Orbán riscă să piardă controlul în Ungaria. Tisza are un avantaj masiv. Live text
22:02 - Dmitri Peskov nu crede că NATO se va destrăma: Puterea alianței nu trebuie subestimată
21:49 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 13 aprilie 2026. A doua zi de Sfintele Paști
21:34 - Putin vrea să medieze negocierile dintre SUA și Iran. Ce a discutat cu președintele iranian

Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu
