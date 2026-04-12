Sinner l-a învins pe Alcaraz în finala turneului de la Monte Carlo și a revenit pe primul loc în clasamentul ATP

Jannik Sinner a câștigat turneul ATP Masters 1000 de la Monte-Carlo după o finală cu Carlos Alcaraz și a revenit pe locul 1 mondial.

Jannik Sinner a câștigat turneul ATP Masters 1000 de la Monte-Carlo, după o victorie în două seturi în fața lui Carlos Alcaraz. Italianul s-a impus cu 7-6(5), 6-3, la capătul unei partide care a durat două ore și 15 minute.

Primul set a fost extrem de disputat și s-a decis în tie-break, unde Sinner a gestionat mai bine momentele importante. În actul secund, italianul a controlat jocul și a închis meciul cu 6-3.

Aceasta a fost prima confruntare directă dintre cei doi din noiembrie, când Sinner câștigase finala Turneului Campionilor.

Succesul de la Monte Carlo a avut o miză dublă pentru jucătorul italian. Pe lângă trofeu, victoria i-a asigurat revenirea pe primul loc în clasamentul ATP, poziție pe care o va ocupa din nou începând de luni.

Pentru Sinner, acesta este primul moment din acest an în care revine în fruntea ierarhiei mondiale, în condițiile în care competiția cu Alcaraz rămâne una directă și echilibrată.

În urma succesului, Sinner a intrat într-un club restrâns al tenisului mondial. Italianul a devenit doar al doilea jucător care câștigă consecutiv turneele de la Miami și Monte Carlo, performanță realizată anterior doar de Novak Djokovic în 2015.

„A fost o săptămână interesantă, în care am încercat să învăț din nou cum să joc pe zgură. Am venit aici încercând să joc cât mai multe meciuri și sunt fericit că am reușit să câștig un turneu mare pe această suprafață. Acest trofeu și revenirea pe locul 1 înseamnă foarte mult pentru mine. Astăzi nivelul a fost foarte ridicat de ambele părți. A fost puțin vânt și condițiile au fost diferite față de cele în care am jucat în această săptămână”, a spus Sinner la finalul partidei.