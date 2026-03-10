Sora lui Kim Jong Un, critici legate de exercițiile militare desfășurate de SUA și Coreea de Sud

Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a criticat dur exercițiile militare comune dintre SUA și Coreea de Sud, considerându-le „provocatoare și agresive”, potrivit Reuters. Ea a descris exercițiile anuale Freedom Shield drept o „repetiție de război provocatoare” și a acuzat aliații de menținerea unei „politici ostile obișnuite” față de Phenian.

Kim Yo Jong a menționat că militarii sud-coreeni și americani vor desfășura operațiuni „zi și noapte” pe teren, în mare, aer, spațiu cosmic și cibernetic, transmite agenția oficială KCNA.

Programat între 9 și 19 martie, exercițiul implică peste 18.000 de soldați și este prezentat de Seul și Washington ca având un caracter defensiv, incluzând scenarii legate de descurajarea programului nuclear nord-coreean.

De asemenea, exercițiile pregătesc transferul controlului operațional în timp de război de la forțele americane la cele sud-coreene, proces care ar trebui finalizat înainte de încheierea mandatului președintelui Lee Jae Myung în 2030.

Aceste tensiuni vin la scurt timp după ce Kim Jong Un a anunțat, în timpul congresului Partidului Muncitoresc, că Phenianul va continua să își dezvolte arsenalul nuclear.

Războiul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului este urmărit atent la Phenian. Liderul nord-coreean Kim Jong Un și cercul său restrâns de consilieri analizează implicațiile strategice ale conflictului.

Regimul nord-coreean observă cu interes modul în care eliminarea unui lider suprem și presiunea militară exercitată de Washington afectează echilibrul regional. Analiști citați de CNN sugerează că Phenianul ar putea lua în calcul reluarea unui dialog cu Donald Trump, pentru a preveni escaladarea tensiunilor la un nivel periculos.

Weekendul trecut, presa de stat nord-coreeană a criticat Statele Unite și Israelul pentru lansarea unui „război de agresiune” împotriva Iranului, fără a menționa însă moartea ayatollahului Ali Khamenei și a altor membri de vârf ai conducerii iraniene.

Această omisiune reflectă structura politică a Coreei de Nord, bazată pe autoritatea aproape mitică a liderului. Difuzarea publică a eliminării violente a unui alt lider suprem ar crea un precedent periculos și ar putea submina imaginea invulnerabilității liderului nord-coreean în fața cetățenilor.

În acest context, Kim Jong Un și consilierii săi apropiați analizează cu atenție evoluția operațiunilor militare americane. Capabilitatea Washingtonului de a combina diplomația cu forța militară atrage atenția Phenianului, iar liderul nord-coreean ar putea lua în calcul reluarea unui contact direct cu Donald Trump pentru a gestiona eventualele riscuri.