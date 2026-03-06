SUA și Coreea de Sud discută posibilitatea relocării unor sisteme Patriot

Discuțiile dintre Statele Unite și Coreea de Sud privind posibila relocare a unor sisteme de apărare antirachetă Patriot au fost confirmate vineri de ministrul sud-coreean de Externe, Cho Hyun, potrivit Reuters.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei audieri parlamentare, în contextul apariției unor informații din presă potrivit cărora anumite unități ale sistemului american de interceptare a rachetelor ar fi fost mutate la baza aeriană Osan din Coreea de Sud.

Potrivit oficialului sud-coreean, armatele celor două state analizează posibilitatea ca unele sisteme Patriot aflate pe teritoriul Coreei de Sud să fie redistribuite pentru a fi utilizate în conflictul militar împotriva Iranului.

Informația apare pe fondul intensificării operațiunilor militare americane și israeliene în regiune.

Ministrul Cho Hyun a fost întrebat în parlament despre informațiile publicate de mass-media sud-coreeană privind mutarea unor unități ale sistemului mobil de interceptare a rachetelor Patriot către baza aeriană Osan.

Acesta a confirmat existența unor discuții între Washington și Seul, însă a evitat să ofere detalii suplimentare despre eventuale planuri concrete.

„SUA și armata sud-coreeană discută posibilitatea relocării unor sisteme Patriot”, a declarat Cho Hyun în timpul audierii.

Întrebat dacă Washingtonul intenționează să transfere în curând aceste sisteme pentru a fi folosite în conflictul împotriva Iranului, ministrul a precizat că nu poate comenta aceste informații.

De asemenea, el a subliniat că guvernul sud-coreean nu a primit până în prezent o solicitare oficială de sprijin militar din partea Statelor Unite.

Cho Hyun a menționat că administrația americană nu a cerut în mod formal participarea Coreei de Sud la operațiunile din Orientul Mijlociu.

Comandamentul Forțelor Statelor Unite din Coreea (USFK) a refuzat să ofere detalii despre eventuale mișcări ale echipamentelor militare. Într-un răspuns oficial, reprezentanții USFK au invocat motive de securitate operațională.

„Din motive de securitate operațională, nu comentăm mișcarea, relocarea sau posibila repoziționare a unor capabilități sau active militare specifice”, au transmis Forțele SUA din Coreea.

Totuși, mai multe publicații sud-coreene au relatat, citând surse guvernamentale, că sistemele Patriot ar fi pregătite pentru o eventuală redistribuire în Orientul Mijlociu.

Potrivit acelorași surse, avioane militare americane de transport de mare capacitate ar fi aterizat la baza aeriană Osan pentru a prelua echipamentele.

Informațiile apar într-un moment în care operațiunile militare ale Statelor Unite și Israelului împotriva unor obiective strategice din Iran continuă.

Potrivit declarațiilor făcute de președintele american Donald Trump, campania militară are ca scop reducerea capacităților nucleare și balistice ale Iranului.

Loviturile aeriene au loc de șapte zile consecutive și vizează infrastructuri considerate esențiale pentru programele militare iraniene.

În același timp, Coreea de Sud găzduiește o prezență militară americană semnificativă, ca parte a cooperării de apărare împotriva Coreei de Nord, stat care deține arme nucleare.

Aproximativ 28.500 de militari americani sunt staționați în Coreea de Sud, iar sistemele de apărare aeriană, inclusiv interceptoarele Patriot, fac parte din arhitectura comună de securitate a celor două state.

Eventuala relocare a unor sisteme Patriot ar putea avea implicații pentru distribuirea resurselor militare americane la nivel global, în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu.