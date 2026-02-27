Efect neașteptat al tăierii primei zile de concediu medical. Angajații schimbă calendarul

După ce Guvernul a stabilit că, din februarie 2026, CNAS nu va mai deconta prima zi de concediu medical, tot mai mulți români caută variante prin care să primească bani și pentru această zi.

Guvernul a decis ca, din februarie 2026, CNAS să achite indemnizația pentru concedii medicale fără a include prima zi de concediu, care nu va mai fi decontată în acest caz. În acest context, unii români au găsit o variantă prin care încearcă să evite pierderea banilor.

Românii solicită concediul medical începând de sâmbătă, o zi nelucrătoare și neplătită, astfel încât efectele măsurii să nu îi afecteze. Practica nu este ilegală, însă reprezentanții Casei de Sănătate au anunțat că vor face verificări pentru a se asigura că afecțiunile declarate ca debutând în weekend sunt reale.

„Apar destul de multe concedii acordate sâmbătă, sâmbăta fiind zi nelucrătoare nu este penalizată de legislație și cred că e o contramăsură sau o reacție asupra Ordonanței, dar rămânem vigilenți și vă promit că vom verifica și vă vom pune la dispoziție rezultatele viitoarelor controale”, a afirmat Adrian David, director CJAS Hunedoara.

Oamenii susțin că decizia de a nu plăti prima zi de concediu medical este greșită, deoarece, în opinia lor, măsura îi afectează și pe cei care respectă regulile.

„Ăia care au mai făcut lucrul ăsta sigur o să mă găsească soluții. Dar e rău pentru ceilalți”, spune un român.

„Ar trebui ca medicii să fie sancționați dacă acceptă aceste situații, dacă ele sunt, să zic așa, peste limita legii”, a afirmat un alt român, potrivit Antena 3 CNN.

Unii consideră că responsabilitatea revine medicilor de familie atunci când acordă concediu medical începând de sâmbătă.

„Și medicii de familie ar trebui să fie un pic mai atenți și mai responsabili, pentru că oamenii încearcă întotdeauna. Românul inventiv încearcă pentru că zice că merge și așa este tradiția noastră românească”, a afirmat un alt român.