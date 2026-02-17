Partenera lui Bolojan are salariu de top la Spitalul Județean Bihor. Cât încasează lunar

Ioana Fâșie, partenera premierului Ilie Bolojan, lucrează ca asistent medical principal la Spitalul Județean de Urgență Bihor și a înregistrat o creștere a veniturilor lunare cu aproape 40% în ultimii ani, potrivit documentelor oficiale consultate de FANATIK. Salariul de bază al Ioanei Fâșie, încadrată ca asistentă medicală principala cu studii superioare, gradația 5, era, în septembrie 2025, de 9.848 de lei, căruia i se adaugă un spor de condiții deosebit de periculoase de 55%, respectiv 3.869 lei.

Venitul lunar brut al Ioanei Fâșie a ajuns la 14.217 lei, ceea ce îi asigură un salariu net de 8.317 lei. Comparativ cu martie 2024, când salariul de bază pentru aceeași funcție era de 8.104 lei, veniturile ei au crescut cu 2.270 lei, adică o majorare de 37,5%, chiar dacă au fost eliminate indemnizația de hrană și indemnizația pentru asistenți medicali asimilați.

Sporul de 55% pentru condiții deosebit de periculoase se aplică în cazul lucrului în condiții care pot provoca îmbolnăviri prin expunere la agenți biologici, substanțe chimice periculoase sau suprasolicitare neuropsihică deosebită, riscurile fiind prezente chiar și cu mijloace de protecție.

Ioana Fâșie a atras atenția publicului după ce l-a însoțit pe premierul Ilie Bolojan într-o vizită în Austria, la recepția organizată de Ambasada României pentru comunitatea de români de la Viena.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că Ioana Fâșie și-a acoperit singură costurile deplasării. Premierul Bolojan a declarat la Digi FM că informațiile apărute în presă nu sunt reale și a refuzat să comenteze mai mult pe acest subiect.

Ioana Fâșie lucrează la Serviciul de Anatomie Patologică de la Spitalul Județean de Urgență Oradea și figurează în documentele oficiale privind drepturile salariale, actualizate de două ori pe an. În martie 2025, venitul brut era de 12.589 lei, iar salariul net de 7.365 lei, incluzând sporul de 55% și indemnizația de hrană.

În ianuarie 2025, spitalul a implementat proiectul „Dotarea laboratorului de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului”, finanțat nerambursabil din FEDR, în valoare de aproape 10 milioane de lei, prin care au fost achiziționate 41 de echipamente pentru profilarea detaliată a tumorilor. Proiectul a vizat acces egal la asistență medicală și dezvoltarea infrastructurii pentru tratamentul personalizat al cancerului, inclusiv promovarea îngrijirii comunitare și a celei primare.