Șoferii STB se pregătesc de grevă. Principalele nemulțumiri: management defectuos al companiei și pachetul de măsuri fiscale

Șoferii STB se pregătesc de grevă, cu efecte majore pentru transportul public din Capitală. Liderii sindicatului reprezentativ din STB au început deja să comunice cu angajații, îndemnându-i să fie pregătiți să întrerupă activitatea. Principalele nemulțumiri ale transportatorilor bucureșteni sunt managementul defectuos al companiei și pachetul de măsuri fiscale decise, vineri, de Guvernul Ilie Bolojan.

Liderii sindicatului reprezentantiv din STB au început deja să comunice cu salariații companiei de transport public. Într-un mesaj transmis, vineri, liderul sindical Constantin Băltărețu îndeamnă toți angajații STB să participe la un eventual protest, nu numai șoferii.

Cineva m-a întrebat astăzi dacă vom fi în stare să... reacționăm. Sincer, dacă mă gândesc la ce s-a întâmplat în 2022 , am rezerve. Cu siguranță vom afla de ce suntem în stare când Primăria Capitalei ne va comunica ce și cum. Până atunci, am rugămintea la toți (și când spun toți, mă refer la toate celelalte categorii de salariați, alții decât conducătorii de vehicule, care ați stat... la umbră, în 2022) să meditați asupra situației în care ne aflăm și să decidem ce trebuie făcut.

În mesajul său, Băltărețu nu se dezice de simpatiile sale politice, pe care le accentuează. Redăm afirmațiile sale mai jos:

Se pare că am ajuns iar într-un moment de cumpănă pentru noi. Unii dintre noi, l-am anticipat și am votat ca atare, alții am sperat că poate pe noi nu ne va lovi măsurile de austeritate și am votat cu... pro-europenii (care se dovedesc că îi interesează Ucraina, Moldova dar nu și propri cetățeni). Și încă ceva care m-a blocat.. un coleg dat afară de tandemul Nicușor Dan/Adrian Criț m-a informat că a pus ștampila pe Nicușor Dan, pe motiv că nu-i place de George Simion... ??? Mi-e greu să înțeleg..