International Socialiștii germani nu sunt de acord cu înregistrarea migranților infractori







Statistici privind criminalitatea au devenit subiect de controversă între două landuri germane după ce ministrul de interne al Renaniei de Nord-Westfalia, Herbert Reul (CDU), a decis ca suspecții și victimele cu cetățenie multiplă să fie înregistrați diferit în rapoartele poliției.

Măsura a fost criticată public de Daniela Behrens (SPD), ministrul de interne al Saxoniei Inferioare, care a subliniat că un german trebuie recunoscut ca atare indiferent de alte pașapoarte deținute.

Disputa scoate în evidență diferențe majore de abordare în privința identității naționale și a modului în care transparența este percepută în domeniul securității.

Decizia lui Herbert Reul, anunțată la finalul lunii trecute, marchează o schimbare notabilă în modul de colectare a datelor privind criminalitatea din Renania de Nord-Westfalia.

Potrivit oficialului CDU, fără evidențierea cetățeniilor multiple „rătăcim pe întuneric” atunci când analizăm cine sunt autorii și victimele infracțiunilor.

Reul susține că noua metodologie va contribui la o imagine mai realistă asupra fenomenului infracțional.

Replica nu a întârziat să apară din partea Danielei Behrens, șefa Ministerului de Interne din Saxonia Inferioară.

Aceasta a declarat pentru revista Der Spiegel că direcția impusă de colegul său este „fundamental greșită” și a insistat asupra unui principiu simplu: „Un german este cineva care are cetățenie germană; nu există și nu ar trebui să existe gradații.”

În ciuda poziției ferme a Behrens, presiunea asupra Saxoniei Inferioare crește. Deputatul CDU André Bock a afirmat că indicarea mai multor naționalități în rapoartele poliției reprezintă „un pas important către transparență și onestitate în dezbaterea despre securitate”.

Argumentul principal al susținătorilor măsurii este că o statistică detaliată ar putea oferi o imagine mai fidelă despre profilul infractorilor și ar ajuta autoritățile să își calibreze politicile de prevenție.

Pe de altă parte, criticii văd pericolul stigmatizării dublei cetățenii. În opinia lor, introducerea unor distincții între germani „de un singur pașaport” și germani cu cetățenie multiplă ar alimenta diviziuni sociale și ar putea fi folosită politic pentru a pune la îndoială apartenența deplină a unor cetățeni.

Behrens a transmis clar că Saxonia Inferioară nu își va schimba „practica dovedită”.

Controversa are implicații care depășesc granițele celor două landuri. Dacă rezultatele din Renania de Nord-Westfalia vor demonstra că noua metodă aduce claritate suplimentară, alte regiuni ar putea fi tentate să își ajusteze propriile rapoarte.

În schimb, dacă dezbaterea va genera mai degrabă tensiuni decât soluții, Saxonia Inferioară ar putea fi percepută drept modelul de prudență.

Pe plan național, problema atinge chestiuni sensibile legate de identitate și integrare. Statistici privind criminalitatea nu sunt doar simple cifre, ci un instrument politic puternic.

Modul în care sunt prezentate poate influența percepția publicului despre securitate, imigrație și coeziune socială.

În acest context, disputa dintre Behrens și Reul devine o fereastră spre direcțiile viitoare ale politicii germane în materie de siguranță și identitate națională.