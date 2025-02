Politica Soarta lui Toni Greblă, decisă astăzi în Parlament. Comisiile juridice au aprobat cererea







Membrii comisiilor juridice ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au aprobat vineri cererea de demitere a lui Toni Greblă cu 39 de voturi "pentru" și 4 voturi "împotrivă". Cererea va fi supusă votului în plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului. Șeful AEP este acuzat că și-a mărit nelegal salariul, dar a căzut în dizgrația coaliției și după ce, în decembrie anul trecut, a apărut imagini alături de oameni din anturajul lui Călin Georgescu.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ciprian Șerban, a trimis în urmă cu trei zile o solicitare către Comisiile juridice ale celor două Camere pentru schimbarea lui Toni Greblă din fruntea AEP.

Motivele demiterii

Motivele invocate sunt majorarea nelegală a salariului, mutarea sediul Biroului Electoral Central și declaraţiile publice şi acţiunile din ultima perioadă, prin care a dat dovadă de o conduită incompatibilă cu funcţia deţinută, aducând atingere imaginii şi prestigiului AEP.

Curtea de Conturi a constatat că, la două zile după numirea sa, în martie 2023, Greblă şi-a stabilit indemnizaţia în baza salariului minim brut de 3.000 lei, deși indemnizaţiile erau plafonate la 2.080 lei.

Pe de altă parte, Toni Greblă și-a pierdut sprijinul politic după ce ar fi fost, anul trecut, la vila de la Izvorani a lui Călin Georgescu, la o tăiere de porc.

De asemenea, soția șefului AEP a postat mai multe mesaje de susținere pentru fostul candidat la prezidențiale.

”Propunem revocarea domnului Toni Grebla, preşedintele Autoritatii Electorale Permanente numit prin Hotararea Parlamentului nr. 7 din 28 martie 2023”, se arată în memorandumul semnat de preşedintele Camerei, Ciprian Şerban.

Liderii coaliției îl vor plecat

Marcel Ciolacu îl vrea, de asemenea, plecat pe Toni Greblă de la Autoritatea Electorală Permanentă. Premierul a fost deranjat de decizia acestuia de renumărare a voturilor, la alegerile de anul trecut.

„Precedentul a fost creat. M-a deranjat foarte mult și renumărarea.

A doua zi după alegeri, la ora 11, eu am ieșit la presă și am spus că nu voi face nicio contestație, nu cere renumărare. Și am închis discuția”, e declarat premierul.

La rândul său, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus că Toni Greblă, ”trebuia convins să plece mai devreme”, dar că acesta nu a vrut să renunțe la funcție.

Kelemen a explicat că unul dintre vicepreședinții Autorității poate prelua atribuțiile președintelui, iar procesul electoral nu este afectat, legea care stabilește atribuțiile instituției și ale persoanelor de la conducerea acesteia fiind una foarte clară.