Politica Tăierea porcului, acasă la Călin Georgescu. Președintele AEP, Toni Greblă: Uneori suntem tradiţionalişti







Preşedintele AEP Toni Greblă a reacționat după ce i s-a cerut demisia de la conducerea Autorităţii. Acesta a spus că nu crede că este un „eveniment” participarea lui "la tăierea unui porc", în urmă cu trei ani de zile, și că nu știa că vor fi alegeri acum.

Reacția lui Toni Greblă

„A tăia un porc acum 3 ani de zile, a participa la tăierea unui porc acum trei ani de zile, când nu ştiam că o să fie alegeri acum, nu ştiam cine pe cine susţine şi aşa mai departe, nu cred că este un eveniment”, a spus el.„De altfel, parcă uneori suntem tradiţionalişti, ne place şi în Bucovina, şi în Moldova, şi la ţară, la bunici”, a adăugat Greblă.

Mai multe organizaţii neguvernamentale au solicitat, vineri, demisia preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, Toni Greblă. Greblă a fost văzut în fotografii cu oameni din anturajul lui Călin Georgescu, la vila din Izvorani.

Susține că nu l-a cunoscut niciodată pe Georgescu

„L-am cunoscut pe domnul Lupu când dânsul era vicepreședinte al Autorității pentru învățământ dual, este și profesor universitar. În această împrejurare a organizat o tăiere de porc, a invitat câțiva cunoscuți, printre care și campionul Moroșanu. Am stat câteva ore acolo, la acel eveniment. Nu l-am cunoscut niciodată pe domnul Georgescu, nu am vorbit niciodată cu dumnealui, nu am fost niciodată cu dumnealui la un eveniment”, a declarat Toni Greblă.

S-a cerut demisia lui Toni Greblă

Printre cei care au semnat până în prezent scrisoarea prin care se cere demisia şefului AEP se numără: Expert Forum, Centrul pentru Inovare Publică, Centrul FILIA, Funky Citizens, ActiveWatch, Centrul Român de Politici Europene, Asociaţia Respiro Human Rights Research Centre, Asociaţia Civica, Centrul pentru Resurse Civice, CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică, Centrul pentru Studiul Democraţiei, Atlatszo Erdely/Transilvania Transparentă, FONSS - Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, FDSC - Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Centrul de Resurse Juridice.