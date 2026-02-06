O țară europeană se pregătește să interzică accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale 

Slovenia pregătește un proiect de lege care ar urma să interzică accesul minorilor sub 15 ani la rețelele sociale, a anunțat, joi, vicepremierul Matej Arcon. „A fost un subiect fierbinte în întreaga lume și Europa în ultimele săptămâni și luni și prin acest lucru noi ca guvern arătăm că ne pasă de copiii noștri”, a spus acesta, potrivit Reuters.

Slovenia, cu o populație de aproximativ două milioane de locuitori, urmează exemplul Spaniei și al Greciei, care au propus anterior în această săptămână restricții privind utilizarea rețelelor de socializare de către adolescenți.

Matej Arcon a declarat că Ministerul Educației a inițiat această decizie, pe baza experienței altor state, și că experții în educație și tehnologii digitale vor participa la redactarea legii, care vizează protejarea copiilor și adolescenților.

„A fost un subiect fierbinte în întreaga lume și Europa în ultimele săptămâni și luni și prin acest lucru noi ca guvern arătăm că ne pasă de copiii noștri”, a explicat Arcon.

În timp ce Spania intenționează să interzică accesul la rețelele de socializare adolescenților sub 16 ani, Grecia este aproape de a anunța o măsură similară pentru minorii sub 15 ani, potrivit unei surse guvernamentale de rang înalt, citată de Reuters.

Alte țări, precum Marea Britanie și Franța, analizează la rândul lor măsuri mai stricte privind rețelele de socializare, după ce Australia a devenit prima țară care a interzis accesul la aceste platforme pentru minorii sub 16 ani.

În România, ideea limitării accesului copiilor la rețelele de socializare a fost adusă în discuție de Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU). Acesta a scris sâmbătă pe Facebook că rețelele de socializare „sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți” și a susținut că România ar trebui să limiteze prin lege accesul minorilor la aceste platforme, după modelul altor state.

El a fost contrazis de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, care s-a declarat împotriva limitării accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare și a susținut că interdicțiile nu rezolvă problema de fond și sunt dificil de aplicat.