International

O țară europeană se pregătește să interzică accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale 

Comentează știrea
O țară europeană se pregătește să interzică accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale 
Din cuprinsul articolului

Slovenia pregătește un proiect de lege care ar urma să interzică accesul minorilor sub 15 ani la rețelele sociale, a anunțat, joi, vicepremierul Matej Arcon. „A fost un subiect fierbinte în întreaga lume și Europa în ultimele săptămâni și luni și prin acest lucru noi ca guvern arătăm că ne pasă de copiii noștri”, a spus acesta, potrivit Reuters.

Accesul minorilor de sub 15 ani la rețelele sociale ar putea fi interzis și în Slovenia

Slovenia, cu o populație de aproximativ două milioane de locuitori, urmează exemplul Spaniei și al Greciei, care au propus anterior în această săptămână restricții privind utilizarea rețelelor de socializare de către adolescenți.

Matej Arcon a declarat că Ministerul Educației a inițiat această decizie, pe baza experienței altor state, și că experții în educație și tehnologii digitale vor participa la redactarea legii, care vizează protejarea copiilor și adolescenților.

„A fost un subiect fierbinte în întreaga lume și Europa în ultimele săptămâni și luni și prin acest lucru noi ca guvern arătăm că ne pasă de copiii noștri”, a explicat Arcon.

Cum să eviți țepele la angajare și ce trebuie să știi despre perioada se probă. Patronii riscă amenzi usturătoare
Cum să eviți țepele la angajare și ce trebuie să știi despre perioada se probă. Patronii riscă amenzi usturătoare
Un apropiat al lui Potra a fost bătut și i-au fost incendiate mașina și casa
Un apropiat al lui Potra a fost bătut și i-au fost incendiate mașina și casa

Alte țări care analizează această temă

În timp ce Spania intenționează să interzică accesul la rețelele de socializare adolescenților sub 16 ani, Grecia este aproape de a anunța o măsură similară pentru minorii sub 15 ani, potrivit unei surse guvernamentale de rang înalt, citată de Reuters.

Copii pe telefon

Copii pe telefon. Sursă foto: Freepik

Alte țări, precum Marea Britanie și Franța, analizează la rândul lor măsuri mai stricte privind rețelele de socializare, după ce Australia a devenit prima țară care a interzis accesul la aceste platforme pentru minorii sub 16 ani.

Situația din România

În România, ideea limitării accesului copiilor la rețelele de socializare a fost adusă în discuție de Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU). Acesta a scris sâmbătă pe Facebook că rețelele de socializare „sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți” și a susținut că România ar trebui să limiteze prin lege accesul minorilor la aceste platforme, după modelul altor state.

El a fost contrazis de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, care s-a declarat împotriva limitării accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare și a susținut că interdicțiile nu rezolvă problema de fond și sunt dificil de aplicat.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:31 - Cum să eviți țepele la angajare și ce trebuie să știi despre perioada se probă. Patronii riscă amenzi usturătoare
08:25 - Un apropiat al lui Potra a fost bătut și i-au fost incendiate mașina și casa
08:19 - Statele Unite și Iranul reiau negocierile directe, în ciuda amenințărilor militare
08:11 - Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5. Sunt vizate fapte de corupție
08:03 - Domeniul în care angajările nu se opresc niciodată. Salarii de până la 30.000 de lei, cazare și mașină de serviciu
07:56 - Dovada că nu-i interesează de Călin Georgescu! România a dispărut din dezbaterile Comisiei Juridice a Congresului SUA...

HAI România!

Scurta carieră fericită a ”liberalului” Ilie Bolojan. Liberalismul românesc sub noul Ceaușescu.
Scurta carieră fericită a ”liberalului” Ilie Bolojan. Liberalismul românesc sub noul Ceaușescu.
Raportul Comaroni, Hoandră, Turcescu
Raportul Comaroni, Hoandră, Turcescu
Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu
Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale