Situaţie tensionată la biserica din Dereneu. Apelul Mitropoliei Basarabiei. Cine alimentează conflictul

Republica Moldova. Situaţia de la biserica ortodoxă din satul Dereneu, raionul Călăraşi, rămâne încordată. Alexandru Popa, preotul Mitropoliei Moldovei de sub jurisdicţia Patriarhiei Ruse, care s-a încuiat în biserică cu cinci zile în urmă împreună cu soţia şi trei copii minori, refuză să părăsească lăcaşul de cult. Iar Mitropolia Basarabiei a făcut un apel către autorităţi că li se încalcă drepturile după ce a câştigat în instanţă împotriva Mitropoliei Moldovei privind biserica din Dereneu.

În seara de luni, 2 februarie, un grup din cca 20 de persoane au aprins un rug în curtea bisericii. „Au fost aduşi de primarul Vasile Revenco. Au adus şi o găleată cu vin, fac izvar, să se încălzească”, a comunicat pentru Evenimentul Zilei preotul din Dereneu, Marin Florinel, din partea Mitropoliei Basarabiei.

Scena este urmărită de la distanţă de câţiva poliţişti, veniţi la datorie pe un ger de -15 grade, pentru a asigura ordinea publică.

Întrebat dacă nu a încercat să discute cu preotul Alexandru Popa, Marin Florinel ne-a declarat că acesta refuză să vorbească cu orice reprezentant al Mitropoliei Basarabiei: „Spune că suntem spurcaţi pentru că ne-am dat cu românii”.

Reprezentanţii Mitropoliei Basarabiei alături de credincioşii din Dereneu

Mitropolia Basarabiei a denunţat luni, într-o conferinţă de presă, situația bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu. Clerul de la Mitropolia de sub jurisdicţia canonică a Patriarhiei Române susţine că este vorba de o campanie de dezinformare, orchestrată de autoritățile locale și reprezentanții structurii ecleziale subordonate Moscovei, prin care un litigiu patrimonial clar este prezentat publicului drept o persecuție religioasă.

Potrivit avocatului Constantin Turuta, Mitropolia Basarabiei deține un drept de folosință asupra lăcașului de cult pentru o perioadă de 50 de ani, în baza unui contract înregistrat oficial în Registrul Bunurilor Imobile încă din 2020.

„Mitropolia Moldovei nu deține în prezent niciun titlu juridic asupra bisericii, fapt confirmat printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă.

Se încearcă transformarea unui conflict pur juridic într-unul bisericesc, ceea ce este o greșeală și o ilegalitate. Orice alt drept pretins de partea adversă este inopozabil în fața legii”, a declarat apărătorul.

Vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Chișinăului, Gabriel-Andrei Gherasă, a precizat că Mitropolia Basarabiei nu doar deține dreptul de folosință asupra lăcaşului din Dereneu, dar mai poartă şi responsabilitate directă în fața Ministerului Culturii pentru integritatea monumentului istoric.

„Evenimentele recente au fost prezentate greșit ca un conflict religios. În realitate, este vorba despre o intrare forțată într-un spațiu administrat legal de noi. Respectăm libertatea religioasă, dar nerespectarea hotărârilor judecătorești nu exonerează pe nimeni de răspundere”, a declarat Gabriel-Andrei Gherasă.

Potrivit vicarului, Ministerul Culturii a sesizat deja organele de drept. Au fost formulate plângeri penale pentru tulburarea posesiei şi acțiuni ce aduc atingere ordinii de drept.

Neînţelegerile în legătură cu biserica din Dereneu au început în martie 2018, când parohul Florinel Marin şi o bună parte dinenoriaşi au decis să treacă la Mitropolia Basarabiei.

Mitropolia Moldovei s-a opus vehement cedării bisericii din Dereneu, l-a alungat pe Marin Florinel şi l-a numit pe preotul Alexandru Popa.

Mitropoliaa Moldovei a refuzat să se conformeze deciziei irevocabile a Curţii Supreme de Justiţie din vara trecută, care a reconfirmat dreptul de folosinţă a Mitropoliei Basarabiei.

Sutuaţia tensionată este alimentată atât de clerul Mitropoliei Moldovei, cât şi de Partidul Socialiştilor. În apărarea „bisericii şi credinţei” au venit deputatul socialist Bogdat Ţîrdea şi fostul consilier al lui Igor Dodon şi ministru al Culturii în Guvernul condus de Ion Chicu, Corneliu Popovici.

Iar primarul socialist din Dereneu, Vasile Revenco, ar avea misiunea să aducă „creştini” răzvrătiţi din alte localităţi, care să revendice dreptul la libertatea de conştiinţă.

Tensiunile sunt alimentate şi de reprezentanţii Mitropoliei Moldovei. În seara de sâmbătă, 31 ianuarie, un grup de vre-o zece persoane, ghidate de avocatul Sardari şi primarul Revenco, la fel, a încercat să intre în biserică. Grupului li s-a alăturat Petru Musteaţă, episcopul de Ungheni şi Nisporeni. După ce nu le-a fost permis accesul în biserică, episccopul şi suita sa au organizat o slujbă religioasă în curtea bisericii păzită de poliţişti.

Ulterior, Episcopia de Ungheni şi Nisporeni a Mitropoliei Moldovei a postat pe reţele un video în care acuză Mitropolia Basarabiei de „instigare la ură şi tulburare”.

Majoritatea locuitorilor din Dereneu sunt indignaţi de cele ce se petrec la biserică şi refuză să-l susţină pe primarul Revenco.

„Vasile Revenco are cetăţenie română şi paşaport românesc, dar vorbeşte foarte urât despre România. Lor le trebuie România doar atunci când le dă bani. Fratele său drept, care stă în Portugalia, nici nu vrea să vorbească cu el din cauza poziţiei pe care o are”, ne-a declarat un locuitor din Dereneu.

Unii locuitori cred că tensiunile de la biserica din Dereneu reprezintă un scenariu regizat de partidele pro-ruse, în special de Partidul Socialiştilor.

„Cred că această situaţie este mai mult favorabilă pentru socialiştii lui Igor Dodon. Alegerile prezidenţiale şi referendumul din 2024, precum şi cele parlamentare din toamna trecută, au arătat că electoratul din Dereneu este unul pro-european.

Socialiştii nu vor să piartdă puţinii votanţi care le-au mai rămas. Şi vor să-şi păstreze biserica pentru propagandă”, ne-a declarat un al locuitor din Dereneu.