Sindicatul face apel la solidaritate în rândul minerilor de la Complexul Energetic Oltenia

Situația economică dificilă în care se află Complexul Energetic Oltenia determină reacții din partea liderilor sindicali, care încearcă să limiteze impactul social al eventualelor restructurări.

În acest context, Sindicatul Liber Alfa a lansat un apel public către angajații aflați aproape de vârsta pensionării, îndemnându-i să ia în considerare retragerea din activitate pentru a evita concedierea colegilor mai tineri.

Complexul Energetic Oltenia traversează o perioadă marcată de incertitudini, pe fondul procesului de tranziție energetică și al restructurărilor impuse la nivel național și european. Reducerea activității pe bază de cărbune și presiunile pentru eficientizare au generat temeri în rândul angajaților privind stabilitatea locurilor de muncă.

În acest cadru, sindicatele atrag atenția asupra riscurilor reale de disponibilizări. Reprezentanții Sindicatului Liber Alfa consideră că este necesară o abordare solidară pentru a diminua efectele sociale ale acestor schimbări.

Într-un mesaj public, sindicatul a subliniat importanța responsabilității colective în actualul context. „Având în vedere situația dificilă prin care trece Complexul Energetic Oltenia și riscurile reale privind locurile de muncă, Sindicatul Liber Alfa face un apel la responsabilitate, solidaritate și înțelepciune”, se arată în comunicarea organizației.

Reprezentanții sindicali susțin că decizia de pensionare anticipată sau la limită de vârstă poate contribui la reducerea presiunii asupra companiei și poate preveni concedierile în rândul angajaților care nu îndeplinesc încă condițiile de retragere din activitate.

Potrivit acestora, măsura nu este una impusă, ci reprezintă o recomandare menită să protejeze colectivul de muncă în ansamblu.

Una dintre principalele preocupări ale sindicatelor este protejarea angajaților care nu au alternative imediate pe piața muncii. În lipsa unor măsuri compensatorii suficiente sau a unor programe de reconversie profesională eficiente, concedierile ar putea avea consecințe sociale semnificative în regiune.

Prin încurajarea pensionării celor care îndeplinesc condițiile legale, liderii sindicali speră să creeze un echilibru care să reducă numărul disponibilizărilor forțate.

Situația de la Complexul Energetic Oltenia reflectă transformările profunde din sectorul energetic românesc. Trecerea de la producția bazată pe cărbune la surse mai puțin poluante implică restructurări și adaptări instituționale, cu efecte directe asupra forței de muncă.

În acest proces, rolul sindicatelor devine esențial în medierea relației dintre angajați și conducerea companiei, precum și în susținerea unor soluții care să atenueze impactul social al schimbărilor.

Apelul lansat de Sindicatul Liber Alfa evidențiază tensiunile existente într-un sector aflat în transformare. Deși pensionarea voluntară nu reprezintă o soluție universală, aceasta este văzută ca o opțiune temporară pentru limitarea efectelor negative asupra angajaților.

Rămâne de văzut în ce măsură această recomandare va fi urmată și ce alte măsuri vor fi adoptate pentru a gestiona situația de la Complexul Energetic Oltenia în perioada următoare.