Simulare Bacalaureat 2026. Liceenii susțin proba la limba română. Regulile stabilite de Minister

Simularea examenului de Bacalaureat începe luni în peste 95% dintre liceele din România, fiind organizată în 1.364 de unități de învățământ. Datele Ministerului Educației și Cercetării (MEC) arată că aproximativ 143.000 de elevi sunt înscriși pentru susținerea probelor.

Un număr redus de licee, respectiv 63 de unități, echivalentul a 4,41% din total, au anunțat că nu vor participa la această etapă de pregătire pentru examenul maturității. În același timp, peste 60.500 de elevi au luat deja parte la simulări organizate la nivel local.

Elevii vor susține luni prima probă scrisă, cea la Limba și literatura română. Simularea se desfășoară în perioada 23–26 martie, conform calendarului stabilit de Minister.

Accesul în sălile de examen este permis până la ora 8:30, iar distribuirea subiectelor începe la ora 9:00. Din acel moment, elevii au la dispoziție trei ore pentru redactarea lucrării.

Simularea cuprinde toate disciplinele examenului național, de la limba română și limba maternă pentru elevii care au studiat în limbile minorităților, până la matematică, istorie și o serie de materii opționale, precum fizică, chimie, biologie, informatică sau științe socio-umane.

Desfășurarea simulării are loc într-un climat tensionat, marcat de protestele sindicatelor din învățământ. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret au transmis că acțiunile de protest vor continua și în perioada următoare, chiar și pe durata simulărilor.

Nemulțumirile sunt legate de măsurile de austeritate adoptate de Guvern, care au generat tensiuni în sistemul de educație, însă autoritățile dau asigurări că procesul de simulare se va desfășura conform planificării.

Rezultatele simulării examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate pe 16 aprilie. Acestea vor include notele obținute la probele scrise și oferă elevilor un feedback util înainte de examenul național propriu-zis.

Calendar simulare Bacalaureat 2026

• 23 martie 2026 – Limba și literatura română (proba E.a) • 24 martie 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c) • 25 martie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d) • 26 martie 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b) • 16 aprilie 2026 – Comunicarea rezultatelor

Calendar Bacalaureat 2026 – sesiunea de vară

Probele de competențe: • 2 – 4 iunie – Înscrierea candidaților • 4 iunie – Încheierea cursurilor pentru clasele a XII-a și a XIII-a • 8 – 10 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) • 10 – 11 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice în limba maternă (proba B) • 11 – 12 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C) • 15 – 17 iunie – Evaluarea competențelor digitale (proba D)

Probele scrise: • 29 iunie – Limba și literatura română (proba E.a) • 30 iunie – Proba obligatorie a profilului (proba E.c) • 2 iulie – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d) • 3 iulie – Limba și literatura maternă (proba E.b) • 7 iulie – Afișarea rezultatelor inițiale și depunerea contestațiilor • 9 – 10 iulie – Soluționarea contestațiilor • 13 iulie – Afișarea rezultatelor finale

Calendar Bacalaureat 2026 – sesiunea de toamnă

Probele de competențe: • 14 – 21 iulie – Înscrierea candidaților, inclusiv cei cu corigențe • 3 – 4 august – Evaluarea competențelor lingvistice în limba română (proba A) • 4 – 5 august – Evaluarea competențelor lingvistice în limba maternă (proba B) • 5 – 6 august – Evaluarea competențelor digitale (proba D) • 6 – 7 august – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)

Probele scrise: • 10 august – Limba și literatura română (proba E.a) • 11 august – Proba obligatorie a profilului (proba E.c) • 12 august – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d) • 13 august – Limba și literatura maternă (proba E.b) • 18 august – Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor • 20 – 21 august – Soluționarea contestațiilor • 24 august – Publicarea rezultatelor finale.