Silviu Mănăstire: Bolojan l-a șantajat pe Iohannis, ca să ajungă președinte interimar

Bombă informațională detonată de Silviu Mănăstire în podcastul realizat, vineri de Dan Andronic, pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România. Jurnalistul, apropiat de zona PNL, a dezvăluit că Ilie Bolojan l-a șantajat pe Klaus Iohannis pentru a ajunge în funcția de președinte interimar la Cotroceni. Se întâmpla în 2024, după anularea alegerilor prezidențiale.

„Ilie Bolojan a ajuns președinte în României șantajându-l pe Klaus Iohannis. Și am proprietatea cuvintelor. Adică ce i-a spus lui Klaus Iohannis: Domnule Iohannis, nu mai pot controla majoritatea. Și ăștia vor să te suspende. Nu mai pot. Nu-mi pot controla nici partidul, nu pot controla ce se întâmplă în Parlament. Varianta este suspendarea. Și Klaus Iohannis n-a vrut să iasă din mandatul de președinte suspendat, pentru că își pierdea toate beneficiile. Și așa și-a dat demisia”, a dezvăluit Silviu Mănăstire.

Perspectiva suspendării era reală și Klaus Iohannis s-a speriat. Bolojan i-a transmis că nu mai are sub control oamenii cu greutate din PNL. Mănăstire a mai explicat că cei doi politicieni s-au urât de moarte timp de un deceniu. „Ideea că putea fi suspendat era o realitate. Era o realitate. Deci nu l-a mințit. Nu l-a mințit, i-a spus ce se va întâmpla, că nu mai controlează partea din partid care vrea asta și că există majoritate ca să fie suspendat.

Dar dacă am fi fost de față la discuție, cred că ăsta, Ilie Bolojan, avea pieptul umflat de satisfacție. Pentru că timp de 10 ani, oamenii ăștia s-au urât în mod sincer. Kaus Iohannis pe Bolojan și Bolojan pe Klaus Iohannis.”

Întrebat de Dan Andronic dacă rivalitatea a plecat de la bani sau de la femei, Mănăstire a explicat cum s-a născut ura. „Ilie Bolojan a fost mâna dreaptă a lui Ludovic Orban. În 2017, Klaus Iohannis era președintele României și l-a luat pe Cristi Bușoi. Eduard Hellwig era șeful SRI, deci brigada lui Hellwig și a lui Iohannis s-a bătut cu brigada lui Ludovic Orban.

Și Orban și Bolojan i-au bătut. Congresul din 2017 a fost câștigat de Ludovic Orban. De-a dreapta cu Ilie Bolojan. De atunci este ura pentru că acești doi outsider l-au bătut pe Iohannis. Nu erau așa de puternice la momentul respectiv, pentru că așa e atmosfera din PNL. În 2016 PNL-ul a făcut 19%.”, a mai afirmat Mănăstire.