Sienna Rose, artista care nu există. Misterul din spatele succesului viral

O artistă necunoscută până recent a reușit să atragă atenția industriei muzicale internaționale printr-o prezență spectaculoasă pe platformele de streaming. Sienna Rose are, în prezent, trei piese incluse în clasamentul Viral Top 50 de pe Spotify, iar una dintre acestea a depășit pragul de cinci milioane de ascultări. Totuși, o serie de indicii analizate de BBC sugerează că artista ar putea să nu fie o persoană reală, ci un proiect muzical generat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Unul dintre elementele care au atras atenția specialiștilor este frecvența lansărilor muzicale. În decurs de aproximativ două luni, sub numele Sienna Rose au fost publicate cel puțin 45 de piese pe diverse platforme de streaming.

Potrivit informațiilor furnizate de Deezer, mai multe melodii și albume atribuite acestei artiste au fost „detectate și marcate” de instrumentele interne ale platformei ca fiind generate de computer.

Reprezentanții Deezer au precizat că au dezvoltat tehnologii capabile să identifice tipare specifice muzicii create cu ajutorul inteligenței artificiale, fără a oferi detalii suplimentare despre metodologia folosită. Ritmul accelerat al lansărilor este considerat atipic chiar și pentru artiștii foarte activi, ceea ce a amplificat suspiciunile.

Pe lângă volumul mare de conținut, lipsesc și alte elemente asociate în mod obișnuit cu un artist aflat în ascensiune. Sienna Rose nu a susținut concerte, nu a acordat interviuri și nu are videoclipuri muzicale oficiale.

Contul său de Instagram, care a fost ulterior dezactivat, conținea doar imagini foarte asemănătoare între ele, cu portrete realizate într-o lumină difuză și cu trăsături considerate de unii utilizatori ca fiind specifice imaginilor generate de inteligență artificială.

Și muzica propriu-zisă a fost analizată atent. Piesele sunt încadrate într-un stil apropiat de soul, cu influențe jazz, iar unii ascultători au remarcat faptul că sunetul este foarte uniform și lipsit de variații.

În mai multe melodii a fost identificat un șuierat constant în fundal, element asociat frecvent cu producțiile realizate cu ajutorul aplicațiilor de inteligență artificială.

Specialiștii citați de BBC explică faptul că software-ul de generare muzicală poate introduce erori sau tipare care funcționează ca o „amprentă digitală”. Acestea pot fi greu de perceput auditiv, dar sunt identificabile prin analize matematice.

Interesul public pentru Sienna Rose a crescut semnificativ după ce una dintre piesele sale a fost folosită într-o postare pe Instagram de Selena Gomez. Ulterior, melodia a fost retrasă, pe fondul întrebărilor legate de identitatea artistei.

Există și ipoteza conform căreia Sienna Rose ar putea fi o persoană reală care a ales să lanseze muzică sub un pseudonim sau să își ascundă identitatea. Indiferent de explicație, situația evidențiază o tendință mai largă din industria muzicală: muzica generată de inteligența artificială devine tot mai dificil de diferențiat de cea creată de oameni și începe să ajungă în clasamentele populare.