Lovitură în topul averilor. Ion Țiriac nu mai este cel mai bogat român. Ce a spus despre bani

O modificare importantă a avut loc în clasamentul celor mai bogați români, potrivit evaluărilor publicate de revista Forbes. După mai mulți ani în care a ocupat prima poziție, Ion Țiriac a fost depășit de doi antreprenori din domeniul tehnologiei, stabiliți de mai mulți ani în Statele Unite ale Americii.

Informația a atras atenția publicului nu doar prin schimbarea ierarhiei, ci și prin reacția exprimată de omul de afaceri român.

Conform datelor Forbes, primul loc în clasamentul celor mai bogați români este ocupat în prezent de Ion Stoica și Matei Zaharia, cofondatorii companiei Databricks. Cei doi au fiecare o avere estimată la aproximativ 2,5 miliarde de dolari, potrivit aceleiași surse.

În acest context, Ion Țiriac se află pe locul al treilea în clasament, cu o avere evaluată la aproximativ 2,1 miliarde de dolari.

Diferența este pusă de Forbes pe seama evoluției rapide a companiei Databricks, care activează în domeniul datelor, analizei și inteligenței artificiale și care a fost fondată în anul 2013. Compania are în prezent aproximativ 8.000 de angajați la nivel global.

Averea lui Ion Țiriac este rezultatul unor investiții realizate de-a lungul mai multor decenii, în domenii precum imobiliarele, serviciile bancare, sectorul auto și sportul.

În schimb, averile celor doi informaticieni sunt strâns legate de dezvoltarea unei singure companii tehnologice, listată printre cele mai valoroase start-up-uri din sectorul inteligenței artificiale.

Forbes menționează că această schimbare de poziții a avut loc încă de anul trecut, pe fondul creșterii accelerate a evaluării Databricks pe piețele internaționale.

După apariția noilor date din clasament, Ion Țiriac a oferit o reacție publică într-un interviu televizat. Omul de afaceri a făcut referire la relația dintre avere și împlinirea personală, fără a comenta direct diferențele dintre pozițiile din top.

„Sunt două filozofii: banii nu aduc fericirea şi banii sunt o modalitate de a face mai puţin. Cu cât ai mai mulţi bani, cu atât faci mai puţin în viaţă”, a declarat Ion Țiriac, într-un interviu acordat unei emisiuni difuzate de Antena Stars.

Potrivit Forbes, șase români se regăsesc în clasamentul global al miliardarilor. Ion Stoica și Matei Zaharia ocupă poziția 1.462 la nivel mondial, în timp ce Ion Țiriac se află pe locul 1.688.

De asemenea, în clasament apar Dragoș Pavăl și Adrian Pavăl, fondatorii companiei Dedeman, precum și Daniel Dineș, fondatorul UiPath.

La nivel mondial, Forbes indică în primele poziții nume precum Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Larry Ellison și Bernard Arnault.