International

SUA pune presiune pe Mexic: Progresele mici nu mai sunt acceptabile

Marco Rubio, Juan Ramon de la Fuente sursa foto: arhiva EVZ
Guvernele Statelor Unite și Mexicului au anunțat, joi, că oficiali de rang înalt din cele două țări au purtat o convorbire axată pe securitate și cooperare bilaterală, subliniind importanța parteneriatului dintre Washington și Ciudad de México, potrivit agenției Reuters.

Discuțiile au avut loc pe fondul preocupărilor continue legate de securitatea la frontieră și de combaterea traficului de droguri, în special a fentanilului.

Potrivit unui comunicat comun, ministrul mexican de externe, Juan Ramon de la Fuente, și omologul său american, secretarul de stat Marco Rubio, au analizat stadiul actual al cooperării și au reafirmat rolul strategic al relației bilaterale.

Discuții axate pe securitatea la frontieră

În comunicatul difuzat de cele două guverne, se arată că dialogul a vizat în principal provocările comune în materie de securitate. Accentul a fost pus pe gestionarea frontierei comune și pe combaterea rețelelor implicate în traficul de droguri.

Într-o postare publicată pe rețeaua de socializare X, Biroul pentru Afaceri ale Emisferei Vestice din cadrul Departamentului de Stat al SUA a transmis că partea americană a subliniat necesitatea unor rezultate mai clare în acest domeniu. Conform mesajului, „Statele Unite au precizat că progresele incrementale în abordarea provocărilor legate de securitatea frontierei sunt inacceptabile”.

Această poziție reflectă preocupările exprimate în mod constant de autoritățile americane cu privire la fluxurile ilegale de substanțe și la activitățile grupărilor infracționale care operează de-a lungul graniței comune.

Așteptări privind rezultate concrete

Reprezentanții americani au indicat că viitoarele angajamente bilaterale vor presupune cerințe mai stricte. Potrivit declarațiilor oficiale, „viitoarele întâlniri bilaterale cu Mexicul vor necesita rezultate concrete și verificabile pentru destructurarea rețelelor de narcoterorism și pentru obținerea unei reduceri reale a traficului de fentanil, în vederea protejării comunităților de pe ambele părți ale frontierei”.

Mesajul subliniază accentul pus pe măsuri măsurabile și pe cooperare operațională, într-un context în care problema fentanilului rămâne una dintre principalele teme de securitate și sănătate publică în Statele Unite.

Importanța parteneriatului bilateral

Oficialii ambelor guverne au reiterat importanța parteneriatului dintre Statele Unite și Mexic, considerat esențial pentru stabilitatea regională. Cooperarea dintre cele două țări acoperă o gamă largă de domenii, de la securitate și migrație până la comerț și dezvoltare economică.

Mexic

granita Mexic / sursa foto: X

Deși comunicatul nu a oferit detalii suplimentare privind măsuri concrete sau un calendar al viitoarelor întâlniri, tonul declarațiilor indică intenția ambelor părți de a continua dialogul la nivel înalt.

Convorbirea telefonică are loc într-un context în care relațiile bilaterale sunt influențate de presiuni interne și de necesitatea coordonării politicilor de securitate.

Provocări transfrontiere

Discuțiile dintre cei doi oficiali se înscriu într-o serie mai amplă de contacte diplomatice menite să răspundă provocărilor transfrontaliere.

Atât Washingtonul, cât și Ciudad de México au subliniat în mod repetat că soluțiile necesită cooperare și coordonare instituțională.

Următoarele etape ale dialogului bilateral vor fi urmărite îndeaproape, în special în ceea ce privește angajamentele asumate și implementarea măsurilor discutate la nivel diplomatic.

Proiecte speciale