Scandal la Congresul din Mexic. Deputatele, implicate într-o bătaie transmisă live

Un conflict fizic între deputatele mexicane a izbucnit pe 15 decembrie în Congresul din Mexic, incidentul fiind surprins și transmis în direct de camerele de televiziune. Scenele violente au arătat parlamentarele trăgându-se de păr și schimbând lovituri, potrivit The Srait Times.

Bătaia a izbucnit după ce un grup de deputate din Partidul Acțiunii Naționale (PAN), de orientare de dreapta, s-a apropiat de tribuna principală a legislativului pentru a protesta împotriva unei reguli pe care au susținut că a fost încălcată de partidul stângist Morena, care deține majoritatea în legislativ.

Dezbaterea avea în vedere reforma agenției de supraveghere a transparenței guvernamentale a orașului, potrivit relatărilor presei locale. Incidentul a fost transmis în direct de camerele de televiziune și i-a surprins pe colegii parlamentari, precum și pe publicul care a urmărit imaginile

Un videoclip in care incidentul a fost surprins arată cel puțin cinci parlamentari din ambele partide implicându-se într-o dispută intensă, cu coate, palme și tragere de păr, în timp ce deputații Morena încercau să îndepărteze fizic reprezentantele PAN de la tribună, în ciuda refuzului acestora de a se muta.

Andres Atayde, colaborator al deputatelor PAN, a declarat la o conferință de presă că parlamentarele au ocupat tribuna pașnic, fără a atinge pe nimeni, și că decizia grupului legislativ majoritar și a aliaților săi a fost să recupereze controlul prin violență.

Daniela Alvarez, una dintre deputatele PAN implicate, a declarat jurnaliștilor că gestul majorității guvernante care a continuat altercația este „vulgar, agresiv și regretabil”, criticând comportamentul partidului Morena, un partid care deține majoritatea în legislativ.

După altercație, deputatele PAN au părăsit Camera, iar majoritatea Morena a reluat dezbaterea fără prezența partidului de opoziție, potrivit postărilor publicate pe conturile oficiale de social media ale Congresului.