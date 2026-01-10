Oana Radu se pune pe slăbit. Artista a explicat ce s-a întâmplat în ultimii doi ani

Oana Radu este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi, dar care a tot avut probleme cu greutatea. De altfel și ea a recunoscut acest lucru și a explicat și de ce s-a întâmplat asta.

Artista a explicat că momentul în care s-a despărțit de fostul soț a fost declanșator pentru haosul alimentar și nu numai. “De când nu am mai ținut dietă au trecut doi ani și jumătate aproape. Nu că nu am mai ținut dietă, am mâncat doar porcării, nu recomand, dar așa a fost. Nu am mai făcut deloc sport, pentru că eu am încadrat în mintea mea lucrurile acestea ca fiind ceva tragic.

Când ele sunt de fapt ceva extrem de important. Dar eu am fost obligată să le fac. Când eu nu voiam, deși sunt niște lucruri pe care e bine să le faci că sunt sănătoase și asta înseamnă viață, dacă cineva te obligă să le faci or să fie o închisoare pentru tine și când scapi de acolo nu vrei să le mai faci niciodată”.

Cântăreața a spus că nu este nicio supriză pentru ea faptul că a ajuns aici. “Nu am vrut timp de 2 ani și jumătate! Am vrut să mănânc ce vreau să nu fac sport și să fac doar ce vreau. Ce s-a întâmplat?! M-am simțit foarte bine. Emoțional, extraordinar de bine. Fizic extraordinar de bine, m-am îngrăsat?!

Nicio problemă, știam că se va întâmpla asta pentru că corpul nostru reacționează la fix ce îi dăm. Nu vă imaginați că mâncați burger și o să arătați super fibrate că nu e așa”, a mai spus interpreta.

De altfel, Oana Radu a descoperit și ce îi lipsește. “Și poate o să mi se spună că nu am disciplină, da, așa e, nu am. Vreau să lucrez în a mă disciplina. Pentru că încă din copilărie mi-a lipsit disciplina. Toate vin din copilărie. Pentru că eu am fost crescută de mama și de bunici și am fost părăsită de tata și am avut o poveste mai tristă, nu mi s-a interzis nimic.

Făceam ce voiam, mâncam ce voiam, plângeam și obțineam tot ce voiam. Plângeam să obțin tot ce vreau. Disciplina a lipsit cu desăvârșire, de aici și indisciplinarea mea în alimentație și sport”.