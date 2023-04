Oana Radu s-a transformat complet. După 29 de ani, cântăreața și-a îndeplinit una dintre cele mai mari dorințe

Oana Radu a apelat, din nou, la medicul estetician pentru a-și îndepărta surplusul de grăsime de pe abdomen. Cântăreața s-a confruntat de-a lungul anilor cu kilogramele în plus și a suferit mai multe intervenții estetice. În cele din urmă, fost concurentă de la „Bravo, ai stil” a reușit să ajungă la forma fizică pe care și-o dorește. Ea a mărturisit că de aproape 30 de ani și-a dorit să arate în acest fel.

„Prietenii și apropiații mei știu că am așteptat 29 de ani să postez poza asta!”, le-a transmis Oana Radu fanilor ei. Cântăreața are destul de multe evenimente programate în această perioadă, dar a mărturisit că se simte din ce în ce mai bine în ciuda programului încărcat. „Mai e până să fie abdomenul superb, dar sunt fericită! Sunt bine! Tatuajele nu sunt permanente. Nu am ce să mai fac, nu-mi mai doresc nimic, sunt super ok. Sunt în cea mai bună formă a mea de până acum! Vreau să fac mulți mușchi ca să mă tonifiez!”, a mai spus vedeta.

Oana Radu a ajuns pe masa de operație

Artista a mai adăugat că ultima operație estetică pe care a făcut-o a decurs precum și-a dorit. Oana a dezvăluit că de mai mult timp voia să facă acest pas, dar acum a venit momentul potrivit pentru această intervenție. „M-am operat acum vreo două săptămâni, de asta m-am și îmbrăcat așa pentru că nu pot să mă etalez prea tare. Am pe mine niște corsete, niște chestii. E un vis împlinit, pentru că am slăbit foarte multe kilograme și rămăsesem cu surplusul acela de piele”, a mai declarat artista.

În ceea ce privește planurile pentru sărbătoarea de Paște, Oana Radu a mărturisit că nu se va abține în ceea ce privește mâncarea, dar va consuma produsele tradiționale cu moderație. Ea a explicat că medicul i-a dat voie să mănânce ouă pentru că acestea conțin proteine benefice pentru organism. „Și cozonacul conține ouă, deci pot să îl consider că este tot ceva cu proteină. Îl miros!”, a mai declarat artista pentru Click.