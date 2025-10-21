Oana Radu, păcălită de o influenceriță: Nu se poate așa ceva

Cântăreața Oana Radu a spus că a fost dezamăgită de o colaborare cu o altă persoană publică. Artista a povestit cum a fost „mințită pe față” de cineva cu mulți urmăritori în mediul online, care i-a cerut produse din brandul ei în schimbul unei promovări.

Artista a explicat că totul părea inițial o oportunitate bună, mai ales că persoana respectivă este foarte cunoscută în showbiz.

„La un moment dat ne-a dat mai multe mesaje și ne-a întrebat dacă am vrea să lucrăm în sistem barter, să-i trimitem noi produsele, iar ea să facă promovare. Pentru mine a fost o propunere wow, pentru că, repet, este o persoană foarte cunoscută”, a povestit Oana.

După ce au stabilit detaliile colaborării, Oana Radu a trimis un colet în valoare de 3.000 de lei. Doar că, surpriză — pachetul nu a fost ridicat. Când artista a contactat-o pe respectiva influenceriță, răspunsul primit a fost de-a dreptul ciudat.

„Când i-am scris mi-a spus: Vai, nu m-a sunat curierul, nu se poate așa ceva (...) Am făcut rost de numărul curierului care i-a dus coletul și care ne-a spus că doamna a spus: Nu-l vreau, dați-l retur”, a declarat cântăreața.

După mai multe discuții, coletul a fost retrimis, iar de această dată a fost ridicat de șoferul persoanei publice. Cu toate acestea, Oana nu a văzut niciun semn de promovare pe paginile de socializare, deși aștepta un feedback public, conform înțelegerii inițiale.

Artista a spus că atunci când a cerut explicații a primit un mesaj neașteptat, care a pus capăt oricărei colaborări.

„Băi, Oana, am o veste super proastă că uite, eu lucrez cu o agenție de PR și agenția asta de PR cu care lucrez nu mă lasă să postez chestii decât dacă sunt plătită pentru treaba asta... și dacă poți, nu știu, să iei legătura cu ei, să le spui că nu m-ai plătit și că suntem doar prietene, că mie mi-e rușine să le spun treaba asta”, a spus Oana pe Instagram.

Cântăreața a decis să facă public cazul, nu pentru a da nume, ci pentru a trage un semnal de alarmă. Ea le-a explicat fanilor săi că, dincolo de aparențe, nu toate persoanele cunoscute din România dau dovadă de corectitudine sau profesionalism.