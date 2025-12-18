Șeful Agenţiei Naţionale pentru Sport, Bogdan Matei, și-a dat demisia după arestarea lui Răzvan Cuc

Directorul Agenției Naționale pentru Sport (ANS), Bogdan Matei, și-a anunțat demisia, la scurt timp după ce fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. El a precizat că decizia sa este una personală, motivată de dorința de a se dedica familiei și de a încheia, onorabil, un capitol important din cariera sa profesională.

Bogdan Matei a declarat că perioada petrecută la conducerea ANS a fost „cea mai onorantă” din cariera sa și a mulțumit colegilor, cetățenilor și presei pentru sprijin. El a menționat, de asemenea, aprecierea față de politicienii care i-au oferit susținere de-a lungul mandatului, precum Constantin Rădulescu, Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu.

Răzvan Cuc, angajat la Agenția Națională pentru Sport în urmă cu mai puțin de două luni, se află acum în arest preventiv, fiind cercetat pentru complicitate la dare de mită. În același dosar, omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe a fost reținut pentru dare de mită, în legătură cu un contract cadru în valoare de 23 de milioane de lei, din care mită negociată ar fi reprezentat aproximativ 6% din sumă.

Cercetările au început după ce șeful Registrului Auto Român (RAR), Mihai Alecu, a depus denunțul la DNA, devenind colaborator al procurorilor. Potrivit anchetei, Bușe ar fi propus mita chiar în curtea RAR, folosind gesturi simbolice pentru a negocia procentul din contract.

În interceptările realizate de DNA între 8 octombrie și noiembrie 2025, apar discuții detaliate între Alecu, Cuc și Bușe despre licitații blocate, atribuirea contractelor și presiuni politice exercitate de conducerea PSD și PNL.

În stenogramele DNA se arată că Alecu a explicat cum instituția pe care o conduce funcționează conform legii, fiind supusă verificărilor Corpului de Control al premierului, fără a fi identificate nereguli imputabile Ministerului Transporturilor. D

Fostul ministru Răzvan Cuc a deținut portofoliul Transporturilor în două mandate, între ianuarie și octombrie 2017, respectiv februarie – noiembrie 2019, fiind deputat PSD de Giurgiu și ulterior senator de Neamț. Arestarea sa marchează o escaladare a anchetei DNA, care vizează implicarea sa într-un dosar complex legat de contracte publice și influență politică.