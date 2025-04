Social Secretul longevității japoneze. O rețetă simplă, dar eficientă







Nutriționista Mihaela Bilic a spus că există o rețetă japoneză pentru longevitate. Este vorba despre sushi și wasabi. Aceasta a declarat că mâncarea japoneză este foarte sănătoasă și că oamenii ar trebui să o introducă în dieta lor.

Rețeta japoneză pentru longevitate

„Toată lumea este de acord, mâncarea japoneză e sănătoasă. Dar ce înseamnă mâncare japoneză? Primul preparat care ne vine în minte este Sushi. Ingredientele sunt foarte simple- orez fiert modelat sub forma unor grămăjoare mici, peste care se pune o bucățică de pește crud (somon, ton, doradă), creveți sau alte fructe de mare.

Tot produse tradițional japoneze sunt rulourile de orez numite Maki sau Sashimi, adică feliuțele subțiri de pește crud, de data asta fără nicio urmă de carbohidrați”, a scris Mihaela Bilic, pe Facebook.

Peștele nepreparat termic este sănătos

Mihaela Bilic a declarat că este sănătos să mănânci peștele nepreparat termic. Aceasta a spus că orezul, care se găsește în majoritatea rețetelor japoneze, ține de foame, are rol prebiotic și nu are gluten.

„Ce învățăm de la japonezi? Că e sănătos să mănânci peștele nepreparat termic. Pentru siguranța alimentară se folosește sos de soia, ridiche murată și wasabi (pastă de hrean), care împiedică multiplicarea bacteriană, dar au și rolul de a «marina» proteinele din pește, datorită sării și acidității.

Orezul are în primul rând rol hrănitor- conține amidon cu absorția lentă, deci satură și ține de foame. Apoi, pentru că este consumat rece, are și rol prebiotic. Un alt avantaj este că orezul nu are gluten, iar grăsimea este aproape inexistentă în orice preparat tip Sushi”, a declarat Mihaela Bilic.

Câte calorii are sushi-ul

Nutriționista a explicat că sushi-ul este dietetic, dar că are destule calorii. Aceasta a spus că un platou de Sashimi de somon are mai puține calorii și că este indicat în diete. Pasta de wasabi accelerează metabolismul.

„Atenție, Sushi este dietetic, dar asta nu înseamnă că nu are calorii! Platoul format din Sushi și Maki are 440 g și 600 calorii, în schimb platoul cu Sashimi de somon are 150 g și 260 calorii. Diferența dintre ele o face, bineînțeles, orezul.

Chiar și așa, Sushi este un fel de mâncare simplu și sigur pentru siluetă: nu are grăsimi ascunse, nu este gătit/prăjit, nu conține sos de amidon și glutamat cum au toate mâncărurile chinezești, iar pasta de wasabi accelerează circulația și metabolismul”, a explicat medicul nutriţionist pe Facebook.