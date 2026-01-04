Secretele Mădălinei Ghenea. Ce mănâncă renumita actriță și cum se menține în formă

Mădălina Ghenea a răspuns întrebărilor unui fan legat de dieta ei, dar și de mersul la sală. Interesat de modalitatea în care actrița se menține în formă atât de bună, fanul a întrebat-o fix legat de aceste lucruri.

Corpul perfect întreținut necesită ore întregi la sala de sport. Cel puțin asta susține Mădălina Ghenea. Celebra româncă a fost întrebată de un fan cum reușește să fie într-o formă atât de nună. Iar ea a răspuns că nu lipsește de la sală.

”Disciplina nu e glamour, dar funcționează”, a spus ea. Pe de altă parte, actrița a explicat că nu poate mânca orice. Lucru care se pare că o ajută în menținerea siluetei. Dacă are vreo intoleranță alimentară, numai ea știe. Cert este că are ceva restricții alimentare.

Cu toate acestea s-a limitat cu privire la sfaturi alimentare sau dietetice. Nu de alta, dar fiecare corp este diferit, drept urmare nu există o rețetă minune. Cu toate acestea, actrița recomandă disciplina.

”Nu dau rețete, fiecare corp are reguli diferite. Eu mi-am învățat limitele și le respect. Disciplina face restul”, a mai scris Mădălina Ghenea. În aceste zile românca se bucură alături de fiica ei de o binemeritată vacanță într-un loc însorit, unde se poate face plajă.

De altfel, fiica ei este cea mai importantă persoană pentru ea, după cum a menționat de mai multe ori. Cât privește un eventual soț, modelul a exclus total această variantă. Nu de alta, dar nici ultima relație de iubire nu a fost tocmai un succes.

Artista a explicat că a suferit o mare decepție în dragoste, după ce a realizat că iubitul ei avea de fapt o viață dublă. Cei doi s-au despărțit, dar actrița s-a arătat total dezamăgită de bărbați. Nicio relație a Mădălinei nu s-a finalizat cu vreo căsătorie.