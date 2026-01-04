Monden

Secretele Mădălinei Ghenea. Ce mănâncă renumita actriță și cum se menține în formă

Comentează știrea
Secretele Mădălinei Ghenea. Ce mănâncă renumita actriță și cum se menține în formă
Din cuprinsul articolului

Mădălina Ghenea a răspuns întrebărilor unui fan legat de dieta ei, dar și de mersul la sală. Interesat de modalitatea în care actrița se menține în formă atât de bună, fanul a întrebat-o fix legat de aceste lucruri.

Mădălina Ghenea și disciplina

Corpul perfect întreținut necesită ore întregi la sala de sport. Cel puțin asta susține Mădălina Ghenea. Celebra româncă a fost întrebată de un fan cum reușește să fie într-o formă atât de nună. Iar ea a răspuns că nu lipsește de la sală.

Screenshot

”Disciplina nu e glamour, dar funcționează”, a spus ea. Pe de altă parte, actrița a explicat că nu poate mânca orice. Lucru care se pare că o ajută în menținerea siluetei. Dacă are vreo intoleranță alimentară, numai ea știe. Cert este că are ceva restricții alimentare.

”Nu dau rețete”

Cu toate acestea s-a limitat cu privire la sfaturi alimentare sau dietetice. Nu de alta, dar fiecare corp este diferit, drept urmare nu există o rețetă minune. Cu toate acestea, actrița recomandă disciplina.

Fulgy se însoară. Anunțul de ultim moment făcut de cântăreț
Fulgy se însoară. Anunțul de ultim moment făcut de cântăreț
Rubio, clarificări despre relația SUA-Venezuela. Ce strategie are Washingtonul
Rubio, clarificări despre relația SUA-Venezuela. Ce strategie are Washingtonul

”Nu dau rețete, fiecare corp are reguli diferite. Eu mi-am învățat limitele și le respect. Disciplina face restul”, a mai scris Mădălina Ghenea. În aceste zile românca se bucură alături de fiica ei de o binemeritată vacanță într-un loc însorit, unde se poate face plajă.

Nu vrea să se mărite

De altfel, fiica ei este cea mai importantă persoană pentru ea, după cum a menționat de mai multe ori. Cât privește un eventual soț, modelul a exclus total această variantă. Nu de alta, dar nici ultima relație de iubire nu a fost tocmai un succes.

Artista a explicat că a suferit o mare decepție în dragoste, după ce a realizat că iubitul ei avea de fapt o viață dublă. Cei doi s-au despărțit, dar actrița s-a arătat total dezamăgită de bărbați. Nicio relație a Mădălinei nu s-a finalizat cu vreo căsătorie.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:59 - Cum a convins un predicator din SUA să se sinucidă 900 de oameni. O tragedie fără precedent
23:55 - De la haiducul Koba, la „omul de oțel” - necunoscutele vieții unuia dintre cei mai nemiloși dictatori ai lumii
23:48 - România, scoasă de la masa negocierilor legate de viitorul Europei. Mihai Fifor, avertisment pentru Nicușor Dan și Il...
23:40 - Gherilele columbiene amenință SUA după capturarea lui Maduro. Alertă la frontiera cu Venezuela
23:34 - Haos în aeroporturi. Zboruri anulate, defecțiuni și pasageri nemulțumiți
23:26 - Gheorghe Piperea atacă în instanță taxele impuse de Ilie Bolojan. Șir de critici la adresa actualei guvernări

HAI România!

Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu

Proiecte speciale